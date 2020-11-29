Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye ceza
29.11.2020 20:25 | Son Güncelleme: 29.11.2020 23:32
Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye para cezası uygulandı.
Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye para cezası uygulandı.
Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı.
Karabük-Safranbolu kara yolu Balıklar Kayası kavşağında da denetim yapan ekipler, durdurdukları bir otomobildeki 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 6 bin 300 lira ceza uyguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu