Ege Bölgesi'nde "koronavirüs" sakinliği
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Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Ege, Güncel

Ege Bölgesi'nde "koronavirüs" sakinliği

Ege Bölgesi'ndeki illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle süren "Evde kal" kampanyası ve yağışlı havanın da etkisiyle sokak ile meydanlar boşaldı.

28.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:54
Ege Bölgesi'nde 'koronavirüs' sakinliği

Ege Bölgesi'ndeki illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle süren "Evde kal" kampanyası ve yağışlı havanın da etkisiyle sokak ile meydanlar boşaldı.

İzmir'in simge noktalarından Tarihi Saat Kulesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Karşıyaka Çarşı'da sadece birkaç kişinin bulunduğu gözlenirken, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı tedbirler dikkati çekiyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle getirilen, sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde piknik, balık tutma, spor ve yürüyüş gibi faaliyette bulunma yasağına, kent genelinde uyuluyor.

Şehirler arası otobüs seferlerinin saat 17.00'den itibaren Valilik izniyle yapılacağı İzmir Otobüs ve Terminal İşletmesinde de çok az sayıda kişi bulunuyor.

Terminal yetkililerden alınan bilgiye göre, otogarda yaklaşık yüzde 75 düşen sefer sayılarının, saat 17.00'den itibaren yüzde 90-95 azalması bekleniyor.

Öte yandan, TCDD'nin ana hat ve bölgesel tren seferlerini geçici olarak durdurması nedeniyle Basmane Garı da Valilik kararıyla kapatıldı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanında ise bazı havayolu şirketleri, şehirler arası uçuşları iptal etti.

Denizli

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde devriye gezerek, dışarı çıkan yaşlıları uyarıyor.

Vatandaşların piknik için tercih ettiği İncilipınar ve Çamlık parkları ile Yenişehir Mahallesi'ndeki Yürüyüş Yolu'nun sakin olduğu görüldü.

Polis ekipleri, piknik ve mesire alanlarına gelen vatandaşlara, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle getirilen düzenlemeler hakkında bilgi veriyor.

Şehir içinde faaliyet gösteren dolmuş ve otobüslerde ise sosyal mesafe kuralına uyuluyor.

Manisa

Manisa'da ise hafta sonu yağışın da etkisiyle, kentin ana noktaları Mimar Sinan Bulvarı ile Mustafa Kemal Paşa, 8 Eylül ve İzmir caddelerine çok az sayıda vatandaş ile sürücü çıktı.

Vatandaşların yoğun kullandığı Güzelyurt Mahallesi'ndeki Atatürk Kent Parkı'nın boş olduğu görüldü.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçlardan yaptıkları anonslarla Manisalıları uyardı. Anonslarda, şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli Manisalılar, koronavirüs salgınının size bulaşmasını, sizden de başkalarına bulaşıp hızlıca yayılmasını önlemenin en iyi yolu, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaktır. Milletçe birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bugünleri geride bırakıp sağlıklı günlere kavuşana kadar lütfen evde kalalım."

Aydın

Aydın'ın önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim'de kıyı boyunca sakinlik yaşanıyor.

Kent merkezinde ise Aytepe Mesire Alanı'nda önlem alan polis ekipleri, bölgede piknik yapmak isteyenlere izin vermiyor.

Kentin kalabalık yerlerinden Sevgi Yolu, Atatürk Kent Meydanı, İstasyon Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı'nda çok az sayıda kişi bulunuyor.

Uşak

Uşak'ta da yoğun kullanılan İsmetpaşa Caddesi ve Atapark'ta az sayıda vatandaşın olduğu görüldü.

Uşak Otogarı'nda saat 17.00'de başlayacak şehirler arası sefer kısıtlaması öncesi yoğunluk gözlenmiyor.

Ege Bölgesi'nde 'koronavirüs' sakinliği

Kaynak: AA

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Ege Bölgesi'nde "koronavirüs" sakinliği

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