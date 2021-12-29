Ege Bölgesi Makam Şoförleri Derneği'nden istihdam çalışması - Haberler
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Ege Bölgesi Makam Şoförleri Derneği'nden istihdam çalışması

Ege Bölgesi Makam Şoförleri Derneği'nden istihdam çalışması
AA / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

Ege Bölgesi Makam Şoförleri Derneği üyeleri, İzmir'deki toplantıda bir araya geldi.

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi Makam Şoförleri Derneği üyeleri, İzmir'deki toplantıda bir araya geldi.

Dernek lokalinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Nurettin Azlal, yaklaşık 80 üyesi bulunan derneğin işsiz kalan makam şoförlerinin istihdamına katkı sağlamak için kurulduğunu söyledi.

İki yıl içinde 36 makam şoförüne iş imkanı sağladıklarını belirten Azlal, şöyle konuştu:

"En az 3 yıl makam şoförlüğü yapmış ve referans getirebilen arkadaşlarımızı derneğimize üye yapıyoruz. Makam şoförlüğü ayrıcalıklı bir görev. İşimiz sorumluluk gerektiren bir iş. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte çok sayıda arkadaşımızı iş sahibi yapmaya devam edeceğiz."

Etkinlik sonrası dernek tarafından şehitler anısına lokma hayrı yapıldı.

AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri

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