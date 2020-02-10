Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'nda 50 bin öğrenciye ulaşma hedefi

10.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:04

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Ege Bölgesindeki üniversiteler tarafından mart ayında düzenlenecek Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'na 50 bin öğrencinin katılımı bekleniyor.

Bu yıl Ege Üniversitesi (EÜ) ev sahipliğinde organize edilecek Ege Bölgesi Kariyer Fuarı (EGEKAF) için bölgedeki 16 üniversitenin rektörü ile iş dünyası temsilcileri, EÜ Senato binasında bir araya geldi.

İzmir Kültürpark'ta 20-21 Mart 2020 tarihlerinde "Yetenek Her Yerde" temasıyla düzenlenecek fuarla ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle bir yıl içinde 181 üniversitede kurulan kariyer merkezleri sayesinde öğrencileri iş dünyasıyla bir araya getirdiklerini söyledi.

Geçen yıl İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde ilkini gerçekleştirdikleri kariyer fuarında 43'ü kamu olmak üzere 175 firmanın stant açtığını, 500 bine yakın öğrencisi bulunan Ege Bölgesi'nden sadece 11 bin 690 öğrencinin fuarı ziyaret ettiğini aktaran Atay, bu yıl bu rakamı 50 binin üzerine çıkarmak istediklerini dile getirdi.

Kariyer fuarlarının yılda 2 kez düzenlenmesi gerektiğinin altını çizen Atay, özellikle kamu işletmelerinin hangi alanlarda istihdam sağladığına ilişkin öğrencilerin tam bir bilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Bu fuarların işveren, öğrenci, çalışan ve ailelere fayda sağladığını kaydeden Atay, öğrencilerin eğitim aldıkları sırada yarı zamanlı çalışarak proje yapmalarını sağlamak durumunda olduklarına işaret etti.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da 2020 EGEKAF'ı üniversite olarak düzenlemenin onurunu yaşadıklarını söyledi.

Fuarın sadece gençler ve üniversiteler için değil iş dünyası için de gelecek projeksiyonlarını görme anlamında faydalar getireceğine dikkat çeken Budak, "Öğrencilerin organizasyona katılımının sağlanması konusunda üniversitelerin, firmaların temsili noktasında ise iş dünyasının motivasyonuna ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA