Ege Bölgesi Kariyer Fuarı için geri sayım devam ediyor

26.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:02

"Yetenek Her Yerde" temasıyla yapılacak fuarın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Ege Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Devletimiz, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sadece öğrencilerimizin akademik gelişimlerini değil kariyer gelişimlerini de göz önüne alarak önemli projeleri hayata geçiriyor. Bu projelerden birisi de "Yetenek Her Yerde" temasıyla, 2019 yılında yola çıkan Bölgesel Kariyer Fuarlarıdır.Her bölgede gerçekleştirilen bu etkinliklerden biri olan"Ege Bölgesi Kariyer Fuarı" bu yıl 20-21 Mart 2020 tarihlerinde İzmir Kültürpark Fuar alanında Ege Üniversitesi tarafından bölgedeki diğer 16 paydaş üniversite ile ortak etkinlik yapmaları konusunda yetkilendirilmiştir. Ev sahibi ve koordinatör üniversitesi olarak hazırlıklarımızı kız kesmeden sürdürüyoruz. Ülkemizin geleceğinde hayati rol oynayacak gençlerimiz için önemli bir fırsat sunacağına inandığımız fuarımıza tüm gençlerimizi bekliyoruz" dedi.

Fuar hazırlıkları kapsamında; Ev Sahibi Üniversite görevini üstlenen Ege Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, fuara katılacak bölge üniversitelerinin rektörlerini ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunuyor. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'ın da katıldığı tanıtım toplantısında fuar ile ilgili yapılan hazırlıklar ve projeler basınla paylaşıldı. Yine Rektör Budak ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a yaptıkları ziyaret ile hazırlıklar hakkında bilgilendirmede bulundular. Fuara büyük önem veren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesapları üzerinden de öğrencilere ve firmalara katılım çağrısında bulunuyor.

Ege Bölgesi Ar-Ge Proje Pazarı ve Yarışması

Ege Bölgesindeki 17 üniversitenin katılacağı, iş ve staj imkanı arayan öğrencilerle firmaları bir araya getirerek mülakat ortamı yaratılacak olan fuar kapsamında çeşitli kişisel ve mesleki gelişim etkinliklerine, panellere ve firmaların insan kaynakları yöneticileri ile söyleşilere yer verilecek.

Kaynak: Bültenler