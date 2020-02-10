Ege Bölgesi, gençlerin geleceği için birlik oldu

10.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:54

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde, Ege Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde, düzenlenecek olan "Ege Bölgesi Kariyer Fuarı"nın tanıtım toplantısında konuşan Doç. Dr. Atay, "Kaybedeni olmayan bir iş yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın doğrudan ve açık desteği ile biz şu an İzmir'deyiz. Rektör Hocamıza ve Ticaret Odası Başkanımıza nitelikli girişimleri için teşekkür ediyorum. İzmir, çok büyük iş yapacak. 10 organizasyon içerisinde en büyük performansı yakalayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Rektör Budak ise "Öğrencilerimizin kariyer hedeflerini belirlemelerinde onlara gerekli imkânları sağlayarak, gelecek ile ilgili kaygılarını azaltmaya yardımcı olmak, biz üniversitelerin en temel görevleri arasındadır.Bu bilinçten hareketle, Fuar süresince öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu tüm imkânları elde edebileceği bir atmosfer yaratmayı planlıyoruz" dedi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya Ege Bölgesi'ndeki 16 Üniversitenin Rektörlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, İzmir Vali Yardımcısı Barış Demirtaş, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile İzmir ve Ege Bölgesi'nden oda ve borsaların temsilcileri katıldı. Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde ve Ege Üniversitesinin koordinatörlüğünde düzenlenecek olan Ege Bölgesi Kariyer Fuarı ile ilgili yapılan hazırlıklar ve planlanan organizasyonlar paylaşıldı.

"181 üniversitede kariyer merkezi kurduk"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, ofisin kuruluş aşamasından amaçlarına ve bugüne dek yapılan projelere değindi. Doç. Dr. Atay, "Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Yükseköğretim diploması almış herkesin eşit şartlarda olması lazım. Üniversite, evrensel bir kurumdur, coğrafyaya bağlı bir kurum değildir. Bir şehrin büyük veya metropol olması, o şehirdeki üniversitenin daha başarılı olduğu anlamına gelmiyor. Bu yüzden 'Yetenek Her Yerde' sloganıyla yola çıktık. Fırsat eşitliğini sağlamak için kariyer fuarını 10 ayrı bölgede planladık. Bu etkinliklerde hem öğrencilerimiz, hem iş adamlarımız, hem de firmalarımız mutlu oluyor. Üniversitelerimiz, bu fuar vasıtasıyla dinamizm kazanıyor. Bu organizasyon, kendi ekonomisini oluşturuyor. Üniversiteler için öğrencilerin kariyer planlarını sağlamak, nitelikli ve doğru istihdam olanaklarından faydalanmaları amacıyla yeni hizmetleri hayata geçirdik. Cumhurbaşkanımızın desteği ile 181 üniversitede kariyer merkezi kurduk.Bu merkezleri etkin kılacak 'Yetenek Kapısı' adlı yazılımı üniversitelerimizin hizmetine sunduk. Bu yazılım ile yılın 365 günü öğrenci ve işverenler iletişim halinde oluyor. 'Üniversite Kariyer Merkezileri' kitabı hazırladık. Hiçbir gencimizin gelecekle ilgili sıkıntıya düşmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ege Bölgesinde yer alan üniversitelerin rektörleri ile sanayi ve ticaret odalarının etkinliğimizi desteklediğini görüyoruz. Bu etkinliğin kaybedeni yok. Herkes kazanıyor. Kaybedeni olmayan bir iş yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın açık desteği ile biz şu an İzmir'deyiz. İzmir, ülkemizin nadide şehirlerinden birisi. Potansiyeli buna çok müsait.Rektör Hocamıza ve Ticaret Odası Başkanımıza nitelikli girişimleri için teşekkür ediyorum. İzmir, çok büyük iş yapacak. 10 organizasyon içerisinde en büyük performansı yakalayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Toplantıda konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Kamu ve özel sektör kuruluşlarını bir araya getirerek üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarını sağlamak, gençlerin nitelikli hızlı ve doğru istihdamına olanak sağlamak için Cumhurbaşkanlığı Kariyer Ofisi tarafından düzenlenen 2020 EGEKAF'a bu sene Ege Üniversitesi olarak ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte akıllı fabrikalar, nesnelerin interneti, fiber fiziksel sistemler gibi kavramlarla tanımlanan yeni bir endüstri çağına girilmiştir. Bu çağla birlikte iş gücü nitelikleri, kariyer planlaması ve eğitim ekseninde ciddi bir değişim ve dönüşüm gerçekleşmiştir.Bu değişim ve dönüşüme paralel olarak meslek tanımları ve kariyer planlamalarına ilişkin yeni yaklaşımlar önem kazanmıştır. Değişen iş gücünün planlanmasında 'Yetenek Her Yerde' temasıyla farklı bir bakış açısı sunan Cumhurbaşkanlığı Kariyer Ofisi'nin düzenlediği Kariyer Fuarı, ülkemiz ve bölgemiz için ciddi bir önem taşıyor. 20-21 Mart tarihlerinde İzmir Kültürpark'ta gerçekleşecek olan Kariyer Fuarında meslek odaları, kamu ve özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşları iş birliğinde;gençlere istihdam ve staj konusunda olanak sağlayacak pek çok değerli etkinliği gerçekleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"Fuar Bölgemizin ve Ülkemizin geleceği açısından önem arz ediyor"

Prof. Dr. Budak, "Öğrencilerimizin kariyer hedeflerini belirlemelerinde onlara gerekli imkânları sağlayarak gelecek ile ilgili kaygılarını azaltmaya yardımcı olmak, biz üniversitelerin en temel görevleri arasındadır. Bu bilinçten hareketle, Fuar süresince öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu tüm imkânları elde edebileceği bir atmosfer yaratmayı planlıyoruz. Fuar kapsamında öğrencilerin ilgi ve becerilerine uygun olarak gerçekleştirilecek etkinliklerde gençlerimiz; kurum ve kuruluşlarla doğrudan temasa geçerek kariyer imkânlarıyla ilgili bilgi sahibi olma fırsatı bulacak. Kariyer fuarı, sadece gençler ve üniversiteler için değil, iş dünyasının gelecek projeksiyonlarını şekillendirmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu noktadan baktığımızda, kurum ve kuruluşlar, iş dünyası, üniversiteler, meslek odaları olarak hepimize bu organizasyonda önemli görevler düşüyor.Öğrencilerin organizasyona katılımın sağlaması konusunda üniversitelere, firmaların temsiliyeti noktasında ise iş dünyasının motivasyonuna ihtiyaç duyuyoruz. Ülkemizin geleceği açısından büyük önem arz eden bu organizasyona hepimizin büyük bir destek vereceğinden eminim. Ege Kariyer fuarının kurumlar,firmalar ve geleceğimizin teminatı gençler adına olumlu gelişmeler sağlayacağına inanıyor, toplantımıza katılan rektörlerimize ve iş dünyamızın değerli temsilcilerine destekleri için şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Yardımcısı Barış Demirtaşise "Bölgemizde düzenlenecek olan bu fuarın çok ciddi katkılar ortaya koyacağına inanıyorum. Bu fuar sayesinde öğrenciler, reel sektörle buluşma imkânına sahip olacaklar. Firmaların insan kaynakları yetkilileriyle öğrenciler ve mezunlar bir araya gelerek potansiyel iş gücünün ortaya çıkması sağlanacak. Fuarın, bölgemiz açısından çok başarılı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Kariyer Fuarı önemli bir boşluğu dolduracak"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Kariyer Fuarı'nın çok önemli bir boşluğu dolduracağını ifade ederek, "Eğitimli işgücümüzün bu fuar ve benzer yapılanmalar sayesinde kurumlarla ve şirketlerle bir araya gelmesi, çok önemli. Gençlerimizin kafalarında yüzlerce soru işareti var. Bu soruların uzmanlarca yanıtlanması, doğru yönlendirmelerle iş yaşamına hazırlanmaları hayati önem taşıyor.Sadece üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının değil bizzat üniversitelerin de sektörleri temsil eden firma ve kurumlarla bu fuar vesilesiyle bir araya gelecek olmasıyla üniversite- iş dünyası işbirliğinin güzel bir örneği daha ortaya konuluyor. Kısacası 20 Mart'ta tecrübe ile gençliğin dinamizmi buluşuyor. İş arayan nitelikli gençlerin firmaları bir arada bularak CV'lerini sunmaları, CEO'ların bizzat fuarda yer alarak mülakatlar gerçekleştirmeleri ve simülasyon mülakatlar gerçekleştirilecek olması fuarın farkını ortaya koyacak. Fuarın son sınıf ve mezun öğrenciler için istihdam, ara sınıf öğrencileri için de staj olanağı yaratacak olması bizi ayrıca mutlu ediyor" dedi.

Eğitime önem veren bir kurumun başkanı olmaktan dolayı kendini şanslı hissettiğini söyleyen Özgener, "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde düzenlenen fuar nedeniyle İzmir Valiliğimize, koordinasyonu üstlenen Ege Üniversitesine, katkı veren tüm üniversitelerimize, il ve ilçe odalarımızın kıymetli başkanlarına ve özel sektör temsilcisi firmaların değerli yöneticilerine İzmir Ticaret Odası adına bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler