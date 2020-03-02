Ege Bölge Şampiyonasına damga vurduk

02.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:37

Ege Bölge Şampiyonasından başarıyla ayrılan U16 takımımız, 24-28 Mart tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olan Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Ege Bölgesi U16 Basketbol Şampiyonası, Kütahya'da düzenlendi. Manisa grubunu şampiyonlukla tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor U16 takımımız, Ege Bölge Şampiyonası'nda da başarısını sürdürdü ve bir üst tura çıkmayı garantiledi. Takımımız, grubunda oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet elde etti. Genç basketbolcularımızın sıradaki hedefi, 24-28 Mart tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olan Anadolu Şampiyonası'nı da başarılı bir şekilde tamamlamak.

Şampiyonada Oynadığımız Maçların Sonuçları

Manisa Büyükşehir Belediyespor 48-51 Uşak Belediyespor

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 41-94 Manisa BüyükşehirBelediyespor

Şampiyonlar Spor Kulübü 46-84 Manisa Büyükşehir Belediyespor

Marmaris Belediyesi 69-70 Manisa Büyükşehir Belediyespor

Kaynak: Bültenler