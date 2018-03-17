Ege Balıkları Amerika Pazarında İlgi Odağı Oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentinde düzenlenen Seafood Expo North America Fuarı'nda Türkiye su ürünleri sektörü toplamda 11 firmayla boy gösterdi.

Türkiye, Turkish Cargo ile birlikte 11 firma ile fuarda yerini aldı. Özellikle ABD'ye gerçekleştirilen su ürünleri ihracatı için her hafta İzmir'den New York'a doğrudan kargo uçak seferi düzenleyecek Turkish Cargo'nun fuarda yer almasının kendileri için sevindirici olduğunu belirten Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, "ABD'ye su ürünleri ihracatı gerçekleştiren firmalar olarak Turkish Cargo yetkilileriyle fuar sırasında bir araya gelip, iyileştirilmesi gereken noktalarla ilgili görüştük, pazarda lider olabilmemiz için sektörün tüm paydaşları üzerine düşeni yapmakta hem fikir" dedi.

Fuarda Türk firmalarının gördükleri yoğun ilgiden levrek ve çipuraya olan talebin 2018 yılında da katlanarak artacağını öngördüklerini ifade eden Kızıltan, "2018'in ilk iki ayı itibariyle ABD'ye olan su ürünleri ihracatımız yüzde 64 oranında artmış durumda. Böyle giderse 2017 sonundaki 36 milyon dolarlık seviyeyi fazlasıyla aşıp, 100 milyon dolar hedefimize epey yaklaşmış olacağız. Ancak bu ilgi bizi yavaşlatmamalı. Aksine; pazar liderliği ve sürdürülebilir bir artış oranı için sürekli çabalamalıyız. Biz 2007 yılında ABD'ye sadece 600 bin dolar ihracat gerçekleştiriyorduk; nitelikli ve kesintisiz tanıtım faaliyetleriyle ihracatımızı 36 milyon dolara çıkardık. Bu yüzden rehavete kapılma gibi bir lüksümüz yok" yorumunda bulundu.

Tanıtıma Turquality Desteği

Ege İhracatçı Birlikleri, Türk gıda ürünlerinin Amerika Birleşik Devletleri pazarında tanıtılması ve bilinirliğinin artırılması amacıyla 2018 yılından itibaren "Türk Gıda Ürünlerinin Amerika'da Tanıtılmasına Yönelik Turquality Projesi"ni başlatmayı planlıyor. Dört yıl sürecek proje kapsamında; ABD'de yayımlanan önemli sektör dergileri, blogları vb sektörel mecralarda, sosyal medya platformlarında hem son tüketici, hem ithalatçılara yönelik tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bunun yanında, sektörel dernekler, birlikler gibi kuruluşların önemli faaliyetleri kapsamında yapılacak tanıtım faaliyetleri ile doğrudan ithalatçı odaklı çalışmalar yürütülecek. Tadım etkinlikleri, basın toplantıları, son tüketicilere yönelik bilgi yarışmaları tarzında hem ithalatçıları hem son tüketicilerin ilgisini çekmeye yönelik faaliyetler de gerçekleştirilecek.

Balığın denizde yetişip, hedef ülke marketlerinde yerini almasına kadarki süreçte, her kalem maliyetin asgari seviyelerde tutulmasının kendileri için büyük önem taşıdığını ifade eden Kızıltan, "Ege İhracatçı Birlikleri olarak ABD pazarında yürüteceğimiz tanıtım faaliyetlerinde, Turquality Projesi sayesinde Ekonomi Bakanlığımızın desteğini almak bizim için rekabet avantajı sağlayacak. Zira, bu sene fuarda, Tunus gibi Akdeniz'e kıyısı olan, girdi maliyetleri ülkemizin çok çok altında olan ülkelerin de ABD pazarına girme niyetinde olduklarını gördük. Onlarla rekabet edebilmek için, girdi maliyetlerimizi düşürecek her bir kuruş destek bizim için çok önemli" şeklinde konuştu. - AYDIN