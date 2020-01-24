Ege anlaşmazlıkları: Yunan adaları niçin silahlandırıldı? Türkiye ve Yunanistan'ın pozisyonu ne?
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Ege anlaşmazlıkları: Yunan adaları niçin silahlandırıldı? Türkiye ve Yunanistan'ın pozisyonu ne?

Doğu Akdenizdeki son gelişmeler, Türkiye ile Yunanistan’ı yine karşı karşıya getirdiği bir sırada, Türkiye, Ege anlaşmazlıklarını yeniden gündeme getirmeye başladı.

24.01.2020 20:56 | Son Güncelleme: 24.01.2020 20:56
Ege anlaşmazlıkları: Yunan adaları niçin silahlandırıldı? Türkiye ve Yunanistan'ın pozisyonu ne?

ile arasında süregelen anlaşmazlıklar zincirinin en büyük halkasını kuşkusuz Ege denizinin özelliklerinden kaynaklanan anlaşmazlıklar oluşturuyor.


Doğu Akdenizdeki son gelişmeler, Türkiye ile Yunanistan'ı yine karşı karşıya getirdiği bir sırada, Türkiye, Ege anlaşmazlıklarını yeniden gündeme taşıdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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