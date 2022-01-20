Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde zirai don uyarısı - Haberler
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Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde zirai don uyarısı

Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde zirai don uyarısı
AA / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Güncel

Meteorolojiden Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için zirai don uyarısı yapıldı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Meteorolojiden Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 28 Ocak 2022 Cuma sabah saatlerine kadar, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz bölgelerinin kıyılarında ve iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don öngörülüyor.

Çiftçilerin ve ilgililerin, don olayı nedeniyle dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Son Dakika Haberleri

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