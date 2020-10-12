Ege açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
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Ege açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

12.10.2020 03:53 | Son Güncelleme: 12.10.2020 03:57
Ege açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.30'da Ege açıklarında 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Datça'ya 173 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin yaklaşık 6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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