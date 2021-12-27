EGD'den THY Kurumsal İletişim Başkanı Dorman'a ödül
Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) tarafından yılın başarılı iş adamları arasında gösterilen Türk Hava Yolları (THY) Kurumsal İletişim Başkanı Mert Dorman ödüle layık görüldü.
Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) tarafından yılın başarılı iş adamları arasında gösterilen Türk Hava Yolları (THY) Kurumsal İletişim Başkanı Mert Dorman ödüle layık görüldü.
Ekonomi Gazeteciler Derneği'nin her yıl düzenlediği Yılbaşı Buluşmaları programı, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) gerçekleştirildi. Ekonomi muhabirlerinin bir araya geldiği gecede başarılı kişi ya da kurumlara ödülleri verildi. Gecede Yüksek İstişare Kurulu ve farklı iş adamlarının önerisiyle THY Kurumsal İletişim Başkanı Mert Dorman, yılın başarılı iş adamları arasında gösterilerek ödüle layık görüldü. Mert Dorman. ödülü TİM Başkanı İsmail Gülle'nin elinden aldı.
(İHA)
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