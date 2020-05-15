EGD'den kan bağışı için destek çağrısı Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) onur üyesi Sadettin Çay'ın Başkanı olduğu Kızılay Beykoz Şubesi'nin düzenlediği kan bağışı kampanyasına destek çağrısı geldi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) onur üyesi Sadettin Çay'ın Başkanı olduğu Kızılay Beykoz Şubesi'nin düzenlediği kan bağışı kampanyasına destek çağrısı geldi.

EGD, yaptığı yazılı açıklamayla, ekonomi dünyasına kan bağışı çağrısında bulundu.

"Şimdi kan bağışının tam zamanı." mottosuyla yapılan çağrıda, bir süre önce EGD ile Kızılay Beykoz Şubesi arasında gönül birlikteliği kararı alındığı hatırlatılarak "Her sıkıntıda yanımızda olan Kızılay'ın yanında olmak bu iyilik kurumuna destek bir insanlık görevi." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kızılay Beykoz Şubesi'nin etkinliğine EGD olarak tüm gücümüzle katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Son dönemde virüs salgını ve Ramazan dolayısıyla kan bağışlarında yaşanan ciddi azalmalar bu etkinliğe desteği daha da anlamlı hale getirdi. Kızılay Beykoz Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Oylum Tala'nın koordinasyonunda 16 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00 başlayacak ve 17 Mayıs Pazar gece 02.00'ye kadar sürecek kan bağışı kampanyasına katılmanızı bu duyuruyu çevrenize iletmenizi bekliyoruz.

Kan bağışı Göksu Kasrı Anadolu Hisarı Mahallesi Göztepe Sokak Beykoz/ İstanbul adresinde yapılacak ve bağışçılar sokağa çıkma yasağından muaf olacaklar. Ayrıntılı bilgi için 0532 352 97 37 numaralı telefona ulaşabilirsiniz."

Kaynak: AA