EGD Başkanı Sarılarlı, Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yılını kutladı
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EGD Başkanı Sarılarlı, Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yılını kutladı

Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
EGD Başkanı Sarılarlı, Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yılını kutladı

Edirne Gazeteciler Derneği (EGD) Başkanı Derya Sarılarlı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Edirne Gazeteciler Derneği (EGD) Başkanı Derya Sarılarlı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sarılarlı mesajında, AA'nın sadece yurt içinde değil, yurt dışında da alanında saygın bir yere sahip olduğunu belirtti.

Son yıllarda iç ve dış mihraklarca, birleştirici unsur olan milli değer ve kurumlara yönelik saldırılar olduğunu ifade eden Sarılarlı, şunları kaydetti:

"Milli değer ve kurumlara en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemleri yaşıyoruz. Anadolu Ajansı günümüzde, hemen her gün değişen dünya ve Türkiye gündemini yakından takip ederek, tarafsız, doğru ve hızlı şekilde kamuoyu ile paylaşmaktadır. Anadolu Ajansı sadece Türkiye'de değil dünyada alanında saygın bir yere sahiptir. Anadolu Ajansı 101 yıllık geçmişinde Türkiye Cumhuriyeti'nin TBMM'den öncesini, Kurtuluş Savaşı ve sonrasında siyaset, ekonomi, kültür-sanat ve spora kadar çok geniş bir yelpazede yaşananları haber, fotoğraf ve görüntülerle biriktirmiştir. Bu uzun geçmiş ve tecrübe gelecek için de yol gösterici olurken, habercilikte en önemli unsur olan güvenilirliği de getirmektedir.

Cumhuriyetin ilanından önce 6 Nisan 1920 tarihinde kurulan Anadolu Ajansı, ülkemiz için önemini kurulduğu ilk günlerdeki gibi sürdürmekte olup, bu kaliteyi, başarıyı ve hizmeti bugüne kadar taşıyanları 101. yılda kutlayarak, milli bir kurum olan Anadolu Ajansının nice yıllara ulaşmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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