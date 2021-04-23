EGC'den çok sert Erzurumspor tepkisi

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı Metin Barlak, Süper Lig'de mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı sergilenen tutumun, Malatyaspor maçıyla birlikte tahammül sınırlarını aştığını ve artık kabul edilemez bir boyuta ulaştığını söyledi.

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı Metin Barlak, Süper Lig'de mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı sergilenen tutumun, Malatyaspor maçıyla birlikte tahammül sınırlarını aştığını ve artık kabul edilemez bir boyuta ulaştığını söyledi.

Başkan Metin Barlak, "Erzurumspor'umuzun tuzaklara, tezgahlara, birbirinden çirkin kurgu ve senaryolara kurban edilmesine sessiz kalmayacağız" dedi.

B.B. Erzurumspor'un Çarşamba günü Malatyaspor'la oynadığı maça damgasını vuran hakem hataları, Erzurum Gazeteciler Cemiyeti'nin de gündemindeydi. EGC Yönetim Kurulu, Erzurum'u ifade eden ve yanı sıra şehrin vitrinini teşkil eden Erzurumspor'un karşı karşıya bırakıldığı haksızlıklara çok sert tepki gösterdi.

EGC'nin bu konudaki tavrıyla ilgili olarak bir açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barlak, birbiri ardına şampiyonluklar elde ederek Türk futbol tarihine geçmiş olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, bir takım kirli hesaplara kurban edilmesine izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Futbol aklıyla izah edilemez!

EGC Başkanı Metin Barlak, 2018-2019 Futbol Sezonu'nda ilk kez yükseldiği Süper Lig'den bariz hakem hataları ve kötüye kullanılan VAR sistemi yüzünden küme düşürülen Erzurumspor'un, aynı senaryoyla bu sezon da karşı karşıya olduğunu ileri sürdü. Barlak, "Bu sezon takımımızın uğradığı haksızlıklar bir yana dursun, Malatyaspor maçı ile Erzurumspor'a karşı sergilenen kötü niyetli yaklaşım, iyice aşikar olmuştur. Maçın orta hakemi Ali Palabıyık, Erzurumspor'un kaydettiği tertemiz golü faul gerekçesiyle iptal etmekle kalmayıp, lehimize verilmesi gereken bir penaltıyı da görmezden gelmiştir. Sergilenen bu tavır, futbol aklıyla kesinlikle izah edilemeyeceği gibi, başından sonuna artniyetli bir yaklaşımdır. Hakem Ali Palabıyık, söz konusu karşılaşmayı yönetmemiş, tam tersine Erzurumspor'u doğramış ve katletmiştir! Bu da demek oluyor ki, B.B. Erzurumspor'un hakkına girmek ve puanlarını çalmak, artık bir gelenek haline gelmiştir ve Ali Palabıyık da, kendinden önceki çoğu hakem gibi bu geleneğe ayak uydurmuştur. Ama bilinmesinde fayda var ki, Erzurum olarak; biz bu geleneği sahiplerinin başında paralamasını da iyi biliriz!" ifadelerini kullandı.

Vicdanlarını gözden geçirsinler!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) çağrıda bulunan Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barlak, şunları kaydetti:

"Erzurumspor'un katledildiği daha birçok maç gibi, en son oynanan Malatyaspor maçını hem TFF ve hem de MHK yetkililerinin oturup vicdanlarıyla birlikte bir kez daha izlemelerini istiyoruz. Şayet Erzurumspor'un aleyhine sergilenen bu tavrı kabul edilebilir ve makul buluyorlarsa, kendilerine tavsiyemiz; çatlamış, kirlenmiş ve pas tutmuş olan vicdanlarını gözden geçirmeleri olacaktır. ve yine şunun bilinmesinde fayda var ki; Malatyaspor maçı Erzurumspor özelinde son damla olmuş ve artık bardak taşmıştır! Kimse ama hiç kimse bu saatten sonra bizden teslimiyet, hoşgörü ve anlayış beklemesin! Zira Erzurum basını, Türk futbolunun alnına ısrarla sürülen bu kara lekeyi sürekli gündeminde tutacak, işitmeyen kulaklara haykıracak ve görmeyen gözlere hakikatleri sokmaya devam edecektir! Erzurum kamuoyuna saygıyla sunulur." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı