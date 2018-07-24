Egc Başkanı Barlak'tan Basın Bayramı Kutlaması

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı Metin Barlak, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Barlak güçlü bir demokrasi vurgusu yaptığı mesajında, basının taşıdığı öneme işaret etti.

24 Temmuz'un basında sansürün kaldırıldığı gün olması sebebiyle 110 yıldır "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlandığını anımsatan EGC Başkanı Metin Barlak, habere ulaşmak ve kamuoyunu bilgilendirmek kadar, ifade ve düşünce özgürlüğünün de temel hak ve hürriyetler açısından önemli olduğunu kaydederek, "Güçlü demokrasilerde basın ve ifade özgürlüğü, kuşkusuz olmazsa olmazlar arasındadır. Modern dünyanın da kabul ettiği bu hakikat ışığında Türkiye'de 110 yıldan bu yana Basın Bayramı olarak kutladığımız 24 Temmuz, aslında ne kadar köklü bir basın geleneğine sahip olduğumuzun da bir göstergesidir" dedi.

Öte yandan düşünce ve ifade özgürlüğünün, temel bir hak olmasının yanında, kişi hak ve hürriyetlerini ihlal etmemenin de, evrensel bir hukuk kuralı olduğunu vurgulayan Barlak, şunları kaydetti: Kişilerin ya da kurumların şahsiyetlerini rencide edici, küçük düşürücü ve onur kırıcı yayınlar yapmak; kesinlikle basın özgürlüğü ile izah edilemeyecek tutum ve davranışlardır. Zira özgürlük başkadır, hak ve hürriyet ihlali başkadır. EGC olarak bu tarz bir yayıncılık anlayışının her zaman karşısında olduk, olmaya da devam edeceğiz. İşte bu duygu ve düşüncelerle 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutluyor, başta üyelerimiz olmak üzere tüm meslektaşlarımıza çalışma yaşamlarında başarılar diliyoruz." - ERZURUM