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EGC Başkanı Barlak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

EGC Başkanı Barlak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı Metin Barlak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Erzurum'da görev yapan gazetecilere jest yaptı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı Metin Barlak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Erzurum'da görev yapan gazetecilere jest yaptı. Gazetecilerin ismine özel hazırlanan ve Erzurum silueti taşıyan ışıklı panolar, Erzurum'da görev yapan basın mensuplarına hediye edildi.

Türkiye'de 1961 yılından bu yana Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanan 10 Ocak dolayısıyla üyelerini küçük bir hediye ile selamlamak istediklerini belirten Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Barlak, isme özel ışıklı panolardan cemiyet üyesi olmayan gazetecilere de gönderildiğini belirtti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir de kutlama mesajı yayımlayan Barlak, "Bilginin yayılımının arttığı dijital çağda yalan ve yanlış haberlerin yıldırım hızıyla yayılırken doğruya ulaşmanın ve doğrunun sesini yükseltmenin mücadelesini veriyoruz. Basın bir ülkenin gelişmişliğinin yüzüdür. Halkı bilgilendirme, bilinçlendirme ve kamuoyunda gerekli hassasiyetleri oluşturma noktasında önemli bir görev yürüten gazeteci arkadaşlarımızın, basın meslek ilkeleri doğrultusunda ilkeli, tarafsız, sorumlu ve bilinçli gazetecilik anlayışıyla görev yapan tüm meslektaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, aramızdan ayrılan arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi. - ERZURUM

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