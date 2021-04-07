"Efteni Kuş Cenneti"nin güzelliği drone ile görüntülendi

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, yaklaşık 150 kuş türüne ve endemik bitkilere ev sahipliği yapan "Efteni Kuş Cenneti"nde havaların ısınmasıyla güzel görüntüler oluştu.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, yaklaşık 150 kuş türüne ve endemik bitkilere ev sahipliği yapan "Efteni Kuş Cenneti"nde havaların ısınmasıyla güzel görüntüler oluştu.

Düzce kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Kuş Cenneti, sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla göçmen kuşların önemli uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği 764 hektar alandaki doğal güzellik, drone ile görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş