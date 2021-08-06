"Efteni Kuş Cenneti" drone ile görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Efteni Kuş Cenneti" drone ile görüntülendi

'Efteni Kuş Cenneti' drone ile görüntülendi
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, yaklaşık 150 kuş türüne ve endemik bitkilere ev sahipliği yapan "Efteni Kuş Cenneti", havadan görüntülendi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, yaklaşık 150 kuş türüne ve endemik bitkilere ev sahipliği yapan "Efteni Kuş Cenneti", havadan görüntülendi.

Düzce kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Kuş Cenneti, sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla göçmen kuşların önemli uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler, hayvanları doğal ortamında izlerken doğayla iç içe olmanın tadını çıkarıyor.

Her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği 764 hektar alan drone ile görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Özay Seda Sayan Aleyna Tilki Mehmet Ali Erbil
Spor Rıza Kayaalp Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Efteni Kuş Cenneti" drone ile görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 18:00:41. #1.16#

title