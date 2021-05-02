Efteni Gölü'nde usulsüz kurulan 1000 metre ağ ele geçirildi
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Efteni Gölü'nde usulsüz kurulan 1000 metre ağ ele geçirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce'deki Efteni Gölü'nün iki ayrı bölgesine usulsüz kurulan 1000 metre uzunluğundaki ağ çıkarılarak imha edildi.

Düzce'deki Efteni Gölü'nün iki ayrı bölgesine usulsüz kurulan 1000 metre uzunluğundaki ağ çıkarılarak imha edildi.

Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Sulak Alanı'nda balık ağı olduğunu fark eden vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle bölgeye ulaşan ekipler, iki ayrı noktada usulsüz kurulduğu belirlenen 1000 metre uzunluğunda ağı çıkardı.

Ekipler tarafından toplanan ağlar imha edildi, ağ içinde yakalanan balıklar ise suya geri bırakıldı.

Ağların kim ya da kimler tarafından göle bırakıldığının tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Efteni Gölü'nde usulsüz kurulan 1000 metre ağ ele geçirildi
Efteni Gölü'nde usulsüz kurulan 1000 metre ağ ele geçirildi
Efteni Gölü'nde usulsüz kurulan 1000 metre ağ ele geçirildi
Efteni Gölü'nde usulsüz kurulan 1000 metre ağ ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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