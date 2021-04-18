Efteni Gölü'nde 800 metre ağ yakalandı
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Efteni Gölü'nde 800 metre ağ yakalandı

Efteni Gölü'nde 800 metre ağ yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce Efteni Gölü'nde yapılan kontrollerde, 12 ayrı noktada 800 metre ağ ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Efteni Gölü'nde yapılan kontrollerde, 12 ayrı noktada 800 metre ağ ele geçirildi.

Denizlerde ve sulak alanlarda avlanma yasağının başlamasının ardından Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Düzce'nin önemli turizm noktalarından birisi olan Efteni Gölü'nde ekipler tarafından yapılan kontroller sırasında 12 ayrı noktada usulsüz olarak kurulmuş 800 metre ağ ile bir adet serpme ele geçirildi. Ele geçirilen ağlar gölden çıkartılarak imha edilirken, ekiplerin koruma kontrollerini aksatmadan aralıksız bir şekilde sürdüreceği öğrenildi. - DÜZCE

Efteni Gölü'nde 800 metre ağ yakalandı
Efteni Gölü'nde 800 metre ağ yakalandı
Efteni Gölü'nde 800 metre ağ yakalandı
Efteni Gölü'nde 800 metre ağ yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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