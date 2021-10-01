EFTA ülkeleriyle yürürlüğe giren STA kapsamında gümrük tarifeleri yenilendi

Türkiye ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) yürürlüğe girmesiyle birlikte gümrük tarifelerinde anlaşmaya uygun düzenleme yapıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye ve EFTA Devletleri Arasında STA, hizmet ticareti, kamu alımları ve benzeri konuların ilave edilmesiyle günün şartlarına uygun hale getirilerek 1992 yılından bu yana yürürlükte olan anlaşmayı ikame etmek üzere 25 Mayıs 2021 tarihinde milletlerarası anlaşma olarak yayımlanmıştı.

Yeni anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle, revize STK hükümleri, İthalat Rejimi Kararı'na yansıtılarak, gümrük tarife listeleri yeniden yayımlandı.

Buna göre, kahve ithalatındaki gümrük vergisi İsviçre ve Lihtenştayn için yüzde 11 olarak belirlendi. Etil alkolün gümrük vergisi ise Norveç ve İzlanda için yüzde 50 olarak uygulanacak. Kararla çok sayıda tarım ve işlenmiş tarım ürününün gümrük tarifeleri güncellendi.

Resmi Gazete'de İsviçre Konfederasyonu veya Lihtenştayn Prensliği Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar da yayımlandı. Kararla, EFTA ülkelerinden İsviçre ile imzalanan tarım anlaşması çerçevesinde ihracat açısından sağlanan pazara giriş imkanlarına karşılık bazı ürünlerde tarife kontenjanları açıldı ve belirli miktarlar için gümrük vergilerinde indirime gidildi.

Ticaret Bakanlığının İsviçre Konfederasyonu veya Lihtenştayn Prensliği Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle söz konusu tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru, kullanım usul ve esasları belirlendi.