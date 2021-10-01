EFTA ülkeleriyle yürürlüğe giren STA kapsamında gümrük tarifeleri yenilendi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EFTA ülkeleriyle yürürlüğe giren STA kapsamında gümrük tarifeleri yenilendi

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
EFTA ülkeleriyle yürürlüğe giren STA kapsamında gümrük tarifeleri yenilendi

Türkiye ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) yürürlüğe girmesiyle birlikte gümrük tarifelerinde anlaşmaya uygun düzenleme yapıldı.

Türkiye ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) yürürlüğe girmesiyle birlikte gümrük tarifelerinde anlaşmaya uygun düzenleme yapıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye ve EFTA Devletleri Arasında STA, hizmet ticareti, kamu alımları ve benzeri konuların ilave edilmesiyle günün şartlarına uygun hale getirilerek 1992 yılından bu yana yürürlükte olan anlaşmayı ikame etmek üzere 25 Mayıs 2021 tarihinde milletlerarası anlaşma olarak yayımlanmıştı.

Yeni anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle, revize STK hükümleri, İthalat Rejimi Kararı'na yansıtılarak, gümrük tarife listeleri yeniden yayımlandı.

Buna göre, kahve ithalatındaki gümrük vergisi İsviçre ve Lihtenştayn için yüzde 11 olarak belirlendi. Etil alkolün gümrük vergisi ise Norveç ve İzlanda için yüzde 50 olarak uygulanacak. Kararla çok sayıda tarım ve işlenmiş tarım ürününün gümrük tarifeleri güncellendi.

Resmi Gazete'de İsviçre Konfederasyonu veya Lihtenştayn Prensliği Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar da yayımlandı. Kararla, EFTA ülkelerinden İsviçre ile imzalanan tarım anlaşması çerçevesinde ihracat açısından sağlanan pazara giriş imkanlarına karşılık bazı ürünlerde tarife kontenjanları açıldı ve belirli miktarlar için gümrük vergilerinde indirime gidildi.

Ticaret Bakanlığının İsviçre Konfederasyonu veya Lihtenştayn Prensliği Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle söz konusu tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru, kullanım usul ve esasları belirlendi.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
Türk lirası mevduatlara stopaj desteği yıl sonuna kadar uzatıldı

Türk lirası mevduatlara stopaj desteği yıl sonuna kadar uzatıldı

 EPDK, 'elektriğe zam yapıldı' iddialarını yalanladı

EPDK, "elektriğe zam yapıldı" iddialarını yalanladı

 Son ankette tüm parti seçmenleri birleşti! Yüzde 66.8'i 'Enflasyonun artmasından' endişeli

Son ankette tüm parti seçmenleri birleşti! Yüzde 66.8'i "Enflasyonun artmasından" endişeli
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Düm Tek Tek Bülent Ersoy Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Stefan Kuntz Sergen Yalçın Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: EFTA ülkeleriyle yürürlüğe giren STA kapsamında gümrük tarifeleri yenilendi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 13:32:15. #1.17#