EFT kaldırıldı mı? 17'den sonra EFT yapılabilir mi? EFT saatleri değişiyor mu?
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EFT kaldırıldı mı? 17'den sonra EFT yapılabilir mi? EFT saatleri değişiyor mu?

12.11.2020 17:56 | Son Güncelleme: 12.11.2020 18:00
EFT kaldırıldı mı? 17'den sonra EFT yapılabilir mi? EFT saatleri değişiyor mu?

EFT saatleri değişiyor mu? TCMB tarafından yeni bir ödeme sistemi için hazırlıkların tamamlandığı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından yeni ödeme sistemi olan FAST hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Yeni ödeme sistemi FAST nedir?

EFT saatleri değişiyor mu? TCMB tarafından yeni bir ödeme sistemi için hazırlıkların tamamlandığı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından yeni ödeme sistemi olan FAST hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Yeni ödeme sistemi FAST nedir? EFT saatleri değişiyor mu? Havale EFT arasındaki fark kalkıyor mu? Yeni ödeme sistemi FAST nedir? İşte haberin detayları....

EFT KALDIRILDI MI?

Bankalara arasındaki hesaplar arasındaki para transferi (EFT) için mesai saatlerini beklemeye son. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşların, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceği vurgulandı. Böylece farklı bankalardaki hesaplar arasındaki para transferinde (EFT) saat 17.00 sınırı kalkacak, 7/24 para transferi dönemi başlayacak

EFT NE ZAMAN KALKACAK?

TCMB'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, FAST Sisteminin, 18 Aralık'tan itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınmasının ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, "Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedeflenmektedir." denildi.

HANGİ BANKALAR FAST'I KULLANACAK?

Türkiye İş Bankası, TCMB'nin 18 Aralık 2020'den itibaren pilot uygulama olarak başlatacağı anlık ödeme sistemi olan FAST sisteminde "Kolay Adres" ile müşterilerine, uzun IBAN numaraları yerine cep telefonu numarası, e-posta veya TCKN gibi bilgileri kullanarak para transferlerini kolaylıkla gerçekleştirmelerini sağlayacağını duyurdu.

Akbank da Merkez Bankası'nın 8 Ocak itibariyle sunacağı FAST sistemi ve Kolay Adres uygulaması ile müşterilerinin IBAN yerine telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta bilgileri ile 7/24, hızlı ve kolay para transferi yapılmasına imkan sağlayacağını bildirdi.

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