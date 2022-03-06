"EFT iptali" ile dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de alışveriş yaptığı iş yeri sahiplerini "EFT iptali" yöntemiyle dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de alışveriş yaptığı iş yeri sahiplerini "EFT iptali" yöntemiyle dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlı E.A'nın kent merkezinde alışveriş yaptığı iş yeri sahiplerini "EFT iptali" yöntemiyle dolandırıldığını tespit etti.
Polis, Isparta'da bulunduğu belirlenen E.A'yı düzenlediği operasyonda yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
AA / Emrah Yaşar - Güncel