EFT hafta sonu gider mi? EFT hafta sonu gelir mi, gider mi?
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EFT hafta sonu gider mi? EFT hafta sonu gelir mi, gider mi?

EFT hafta sonu gider mi? EFT hafta sonu gelir mi, gider mi?
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Hafta sonu para transferi yapmak isteyenler veya para bekleyenler EFT hafta sonu gider mi? EFT hafta sonu gelir mi, gider mi? sorularını merak ediyor. Peki, EFT hafta sonu gider mi? EFT hafta sonu gelir mi, gider mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, bankalarla sürdürülen pilot testlerin tamamlanmasının ardından, 8 Ocak Cuma itibarıyla kullanıma açıldı. Sistem ile EFT'lerde mesai sınırı ortadan kalkıyor, 7/24 para transferi yapılabiliyor. Peki, EFT hafta sonu gider mi? EFT hafta sonu gelir mi, gider mi?

EFT HAFTA SONU GİDER Mİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, bankalarla sürdürülen pilot testlerin tamamlanmasının ardından, 8 Ocak Cuma itibarıyla kullanıma açıldı.

Sistem ile EFT'lerde mesai sınırı ortadan kalkıyor, 7/24 para transferi yapılabiliyor.

SİSTEM KULLANIMDA

TCMB'den yapılan açıklamaya göre FAST Sistemi ile birlikte, elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de kullanıma sunuldu.

LİMİT ŞİMDİLİK 50 TL

FAST Sistemi, yaygın kullanımının yakından izlenmesi amacıyla, ilk aşamada 50 TL limitli olarak başlatıldı. Bu limit, kullanımın yaygınlığına göre kademeli şekilde artırılarak 1000 TL'ye kadar yükseltilecek.

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