EFT dolandırıcılarının özgürlüğü sadece birkaç dakika sürdü EFT dolandırıcılarının özgürlüğü sadece birkaç dakika sürdü Tahliye olan 3 dolandırıcıdan 2'si dışarı çıkar çıkmaz JASAT timi tarafından tekrar gözaltına alındı Yakalanan dolandırıcılar JASAT timine 'tövbe ettik' diyerek yalvardı Denizli'de EFT saati üzerinden yaklaşık 200 bin TL'lik vurgun...

EFT dolandırıcılarının özgürlüğü sadece birkaç dakika sürdü

Tahliye olan 3 dolandırıcıdan 2'si dışarı çıkar çıkmaz JASAT timi tarafından tekrar gözaltına alındı

Yakalanan dolandırıcılar JASAT timine 'tövbe ettik' diyerek yalvardı

DENİZLİ - Denizli'de EFT saati üzerinden yaklaşık 200 bin TL'lik vurgun yapan ve tutuklanan 3 şahıs önceki gün mağdurların paralarını ödeyip haklarındaki şikayet geri alınınca serbest bırakıldı. Ancak soruşturmanın peşini bırakmayan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şahısların aynı yöntemle dolandırdığı farklı mağdurlara da ulaşınca şüpheliler cezaevinin önünde bir kez daha gözaltına alındı.

8 Nisan'da jandarmanın dedektifleri olan JASAT timi tarafından düzenlenen operasyonda, Denizli ve 3 ilde 4 günde araç alım satımında EFT saati üzerinden yaklaşık 200 bin TL'lik vurgun yapan çete çökertildi. İnternet üzerinden araç satış ilanı veren vatandaşlar ile bağlantıya geçen Halil D., Bülent T. ve Arif S., 4 günde 200 bin TL'lik vurgun yaptı. Çete üyeleri, araçlarını satmak isteyen vatandaşlar ile bağlantıya geçip, bulundukları şehirlere gitti. Ardından araç sahipleri ile pazarlık yapan ve satış fiyatında anlaşan çete üyeleri, vatandaşları banka EFT kapanış saati olan 16.30'dan sonra notere götürdü. Araç devri yapıldığı sırada elektronik bankacılık üzerinden hesaba EFT yapıp, dekontu gösteren çete üyelerine inanan mağdurlar, her şeyden habersiz bir şekilde araç devrine onay verdi. Noterden çıktıktan sonra çete üyeleri, yaptıkları EFT'yi hesaba geçmeden iptal etti. Çete üyeleri, aynı gün bulundukları şehirdeki bir oto galericiye giderek, dolandırıcılık yöntemi ile aldıkları araçları düşük fiyata sattı. Çete üyelerinin aynı yöntemle 10'a yakın kişiyi dolandırdıkları belirtildi. Artan şikayetler üzerine harekete geçen JASAT, çete üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Günlerce süren takip sonrasında JASAT, Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteği ile düzenledikleri film gibi operasyonla çete üyelerini yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

JASAT şahısların peşini bırakmadı

Önceki gün dolandırdıkları bazı mağdurların paralarını geri verdikleri için haklarındaki şikayetler geri alınan Halil D., Bülent T., Arif S., tutuklu oldukları cezaevinden serbest bırakıldı. Şahıslar dışarı çıkar çıkmaz cezaevi önünde JASAT tarafından bir kez daha gözaltına alındı. 3 şahıs ile birlikte Hidayet S. isimli şahıs da soruşturma kapsamında yakalandı. Olayın peşini bırakmayan JASAT, Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte yaptıkları müşterek çalışmada Denizli ve Burdur'da şüphelilerin aynı yöntemle 2 kişiyi daha dolandırdıklarını tespit etti.

"Tövbe ettik bir daha Denizli'den bile geçmeyiz"

Ekipler bunun üzerine özgürlüğü sadece birkaç dakika süren Halil D. ile yakaladığı diğer şüpheli Hidayet S.'yi işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahıslardan Halil D.'nin ise 'Tövbe ettik bir daha Denizli'den bile geçmeyiz, komutanlar ne olursunuz bizi bırakın' diyerek JASAT timi üyelerine yalvardığı öğrenildi.

Kaynak: İHA