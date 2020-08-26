EFT dolandırıcılarının eline düşen keçiler 3 ilde dört el değiştirdi EFT dolandırıcılarının eline düşen keçiler 3 ilde dört el değiştirdi Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hayvancılık işleriyle uğraşan bir vatandaş, 44 keçisini internetten satışa çıkarınca dolandırıcıların tuzağına düştü.

EFT dolandırıcılarının eline düşen keçiler 3 ilde dört el değiştirdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hayvancılık işleriyle uğraşan bir vatandaş, 44 keçisini internetten satışa çıkarınca dolandırıcıların tuzağına düştü. Keçiler 3 ilde dört kez el değiştirirken, EFT dolandırıcıları yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesinde ikamet eden G.Z., 44 adet keçisini internetten satışa çıkardı. İnternetten talip çıkınca G.Z. keçilerini sattı. Satış sonrası sıra ödemeye gelinci keçileri satın alan dolandırıcılar, tatil günü olması sebebiyle EFT yapmış gibi G.Z.'ye ekran görüntüsü göstererek, ödemeyi yapmış gibi gösterdiler. Pazartesi günü hesabına para geçmeyince G.Z., hayvanları sattığı şüphelileri cep telefonundan aradı. Cep telefonu numarasının iptal olduğunu anlayan G.Z., jandarma ekiplerine müracaatta bulundu. Tekirdağ il Jandarma Komutanlığı KOM Şubeye bağlı sivil ekipler dolandırıcıların bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, 44 adet keçiyi Edirne'nin Keşan ve İpsala ilçelerine götüren kamyonun plakasını tespit ederek, kamyon şoförü A.Ö.'yı yakaladı. Kamyon şoförü A.Ö.'nün sorgulanması sonucunda keçilerin satıldığı İpsala ilçesindeki H.İ.Ç isimli şahıs da yakalandı. Sorgusunda H.İ.Ç., keçileri E.K. ve M.K. isimli şahıslara sattığını söyledi. Son iki şahsın da yakalanması ile 44 keçiden 17'si bulundu. E.K. ve M.K. isimli şahısların da sorgulamalarında geriye kalan 27 keçiyi Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sattıkları tespit edildi. Gelibolu'daki şahısta yakalanarak 27 adet keçi bulundu. Tüm keçiler sahibine teslim edilirken, şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA