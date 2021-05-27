Efsunlu ne demek?

Efsunlu kelimesi günlük hayatımızda sıklıkla duyduğumuz ve kullandığımız bir kelime olup anlamı son zamanlarda merak edilen kelimler arasında yer aldı. Birçok platformda karşımıza çıkan efsunlu kelimesinin anlamı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Efsunlu ne demek? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Efsunlu kelimesi günlük hayatımızda sıklıkla duyduğumuz ve kullandığımız bir kelime olup anlamı son zamanlarda merak edilen kelimler arasında yer aldı. Birçok platformda karşımıza çıkan efsunlu kelimesinin anlamı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Efsunlu ne demek? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EFSUNLU NE DEMEK?

Daha çok eski dilde kullanılan bir kelime olan efsunlu, günlük hayatımızda da rastladığımız ve kullandığımız kelimeler arasında da yer alıyor.

Kelime anlamı olarak efsunlu, "büyü" anlamında kullanılıyor.

Efsunlu kelimesinin diğer anlamları şöyle;

-kendisine efsun yapılmış olan büyülenmiş, büyülü

-Zehirli hayvanların sokmasına karşı efsunlanmak suretiyle bağışıklık kazandırıldığına inanılan, şerbetli.

-Büyüleyici, insanı etkisi altına alan, kendine çeken anlamlarında kullanılır.