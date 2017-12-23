Efsanevi Yaratıkların Varlığına Dair 5 İşaret

Türk efsanelerinden çıkan İt-barak'lardan, denizlerin korkunç yaratığı Kraken'e kadar, İngiltere'nin efsanevi karakteri Zıplayan Jack ile Everestin efsanesi Yetiye ve oradan da Amerikalıların efsanesi balon kafalara kadar 5 efsaneyi sizler için derledim. Efsanevi olarak adlandırılan bu yaratıklar belkide bir abartıdır?