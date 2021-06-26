Efsanelere konu olan göl koruma altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Efsanelere konu olan göl koruma altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Haberler | Güncel

- Efsanelere konu olan göl koruma altına alındı Sivas'ta ki efsanelere konu olan Tödürge gölü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile koruma altına alındı Sivas'ta ki efsanelere konu olan Tödürge gölü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile koruma altına alındı.

- Efsanelere konu olan göl koruma altına alındı

Sivas'ta ki efsanelere konu olan Tödürge gölü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile koruma altına alındı

SİVAS - Sivas'ta ki efsanelere konu olan Tödürge gölü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile koruma altına alındı.

Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Tödürge göle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Kesin korunacak hassas alan" olarak tescillendi. Karar resmi gazetede yayınlandı. Sivas Valisi Salih Ayhan bu kararı sosyal medya hesapları üzerinden, "Şehrimizin tüm değerli varlıklarını geleceğin emaneti biliyor, koruyarak güzelleştirmeye devam ediyoruz. Şehrimize hayırlı olsun. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" ifadeleri ile duyurdu.

Efsanelere konu oldu

Tödürge gölünün zemininde kayıp bir yerleşim yeri olduğuna inanıldığı gibi gölün oluşumu ile ilgili de geçmişten bu güne gelen bir efsane bulunuyor. Efsaneye göre; bir adam yolunu kaybetmiş ve kendini bir köyde bulmuş. Susamış, insanlardan yardım alacağını düşünerek köye inmiş ve köylülerin kapısını çalmış. Her çaldığı kapıdan yüzü asık dönmüş. Kimse ona yardım edip su ve ekmek vermek istememiş. Adam insanlara beddua etmiş; "Kimse bana yardım etmedi, hepinizin ocağından su çıksın, her yeri bassın." diyerek köyden ayrılmış. Sonra köyün evlerindeki ocaklardan su çıkmaya başlamış ve her yer sularla kaplanmış. Sular altında kalan köy, bir göle dönmüş. Bundan sonra köyün adı Tödürge Köyü olduğundan, göle "Tödürge Gölü" denmiş.

Sivas'a 50 kilo metre uzaklıkta bulunan göl, 45 metre derinliğe sahiptir. Bir çok balık türüne ev sahipliği yapan göl çevresindeki sazlıklarla dikkat çektiği gibi bir çok göçmen kuşunda uğrak yeri. Kış aylarında yüzeyi buzla kaplanan gölde yılın her mevsimi kuş gözlemciliği yapmak mümkün.

Efsanelere konu olan göl koruma altına alındı
Efsanelere konu olan göl koruma altına alındı
Efsanelere konu olan göl koruma altına alındı
Efsanelere konu olan göl koruma altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran anlar: Muhsin sen beni çıldırtacaksın
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran anlar: Muhsin sen beni çıldırtacaksın
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'daki toplu açılış töreninde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'daki toplu açılış töreninde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 değişim dönüşüm yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 değişim dönüşüm yılı olacak

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Muharrem İnce Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Şener Şen Kaan Yıldırım Kerem Kamışlı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Efsanelere konu olan göl koruma altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 13:20:25. #1.14#

title