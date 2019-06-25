Efsaneler Efsanesi Need for Speed Oyunu, Gerçek Hayata Uyarlandı (Video)

Video oyunlarıyla gerçek hayatı kıyasladığımız zaman genellikle gerçek hayatta ya da bir filmde olmuş bir olayı video oyunlarda gördüğümüz videolarla karşılaşırız. Hızlı ve Öfkeli filmindeki yarış sahnelerinin oyunda tekrardan canlandırılması gibi videolar da buna bir örnek teşkil edebilir ancak bu seferki olay biraz daha farklı yaşandı.

Oyunda geçen bir sahneyi gerçek hayatta canlandıran bir YouTuber, Need for Speed oyununun gerçek hayat videosunu çekti. Öncelikle garajına gidip arabasını seçen ve modifiye eden oyuncu, sonrasında Toyota Celica'sını boyadıktan sonra yarışa katıldı.

Sondaki müzik, ses efektleri ve ibreler sebebiyle Need for Speed: Underground 2 oyununun tekrar canlandırılması olduğunu düşündüğümüz videoya aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.