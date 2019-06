Efsaneler Efsanesi Commodore 64, Yıl Sonunda Tam Boy Olarak Geri Dönüyor

Son yıllarda eski konsolların yenilenip tekrar piyasaya sürülmesi gibi bir akım başladı. Nintendo, NES ve SNES Classic ile büyük başarı yakaladı. Sony'nin PlayStation Classic'i var. SEGA bize the Genesis Mini için söz verdi. Madenden çıkarılmamış belki de en değerli parça ise bu yıl sonunda yeniden raflarda boy gösterecek. Commodore 64, aralık ayında tam boy olarak yeniden piyasada olacak.

Commodore 64 özünde bir konsol değil, bilgisayardır. Yine de herkesin oyun oynamak ve eski anıları yaşatmak için kullanacağı gerçeği nedeniyle bir konsol olarak adlandırılıyor. En azından son dönemde durum bu.

Koch Media ve Retro Games, modern sistemlerle güncellenmiş bir Commodore 64 olan The C64'ü hazırlayacak. Retro Games bundan birkaç yıl önce de tamamen fonksiyonel olan mini bir Commodore 64 üretmişti.

5 Aralık 2019'da çıkacak olan konsolun fiyatı 119,99 Euro olacak. Cihazda tamamen fonksiyonel bir klavye, BASIC'i başlatabilme yeteneği, Commodore Vic 20 uyumluluğu olacak. Modern ekranlar için HDMI çıkışı koyulacak olan cihazda California Games, Boulder Dash, Paradroid, Hover Bovver, Idris Alpha, Gridrunner, Attack of the Mutant Camels ve Planet of Death adlı oyunlar da yer alacak.

Retro Games'in yöneticilerinden olan Paul Andrews, bir kez daha Koch Media ile çalışarak, en sevilen retro oyunları ve en ikonik ev bilgisayarlarından ikisini geri getirecekleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Yeni konsolun ön siparişleri şu anda GAME sitesi üzerinden verilebiliyor.

https://youtu.be/4yOch48SScs