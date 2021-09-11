'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun ismi 9 yıl görev yaptığı Erzincan'da yetişen çiçekte yaşatılıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Efsane Vali" Recep Yazıcıoğlu'nun ismi 9 yıl görev yaptığı Erzincan'da yetişen çiçekte yaşatılıyor

AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel

Yaşadığı dönemde "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak bilinen, çalışkanlığı ve halka yakınlığıyla gittiği her ilin insanında derin izler bırakan Vali Recep Yazıcıoğlu'nun ismi, 9 yıl görev yaptığı Erzincan'da yetişen endemik çiçekte yaşatılıyor.

Yaşadığı dönemde "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak bilinen, çalışkanlığı ve halka yakınlığıyla gittiği her ilin insanında derin izler bırakan Vali Recep Yazıcıoğlu'nun ismi, 9 yıl görev yaptığı Erzincan'da yetişen endemik çiçekte yaşatılıyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Kandemir, 2008'de Kemah ilçesi kırsalında bitki envanteri üzerine yaptığı çalışma sırasında ilk kez gördüğü bir bitkiye rastladı.

Bunun üzerine bitkiden örnekler alarak çalışma başlatan Kandemir, konunun uzmanı Alman botanikçi Gerhard Wagenitz ile bunun bilim dünyası için yeni bir tür olduğunu ortaya çıkardı.

İlerleyen yıllarda yapılan gözlem ve araştırmalar sonucu da bu bitkinin dünyada sadece Erzincan'ın Kemah ve İliç ilçeleri arasındaki jipsli alanlarda seyrek bireyler halinde yetiştiği belirlendi.

Kandemir, bitkiye, kentte 9 yıl görev yaparak yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kurmayı başaran ve 18 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Vali Recep Yazıcıoğlu'nun ismini verdi.

Prof. Dr. Ali Kandemir, AA muhabirine, bitkinin Türkiye'deki endemik türler arasında yer aldığını söyledi.

Vali Recep Yazıcıoğlu'nun hem Türkiye hem de Erzincan'da çok sevilen biri olduğuna işaret eden Kandemir, şöyle konuştu:

"Kendisi Erzincan ile bütünleşmişti. Bütün bireylere saygı gösterir ve görürdü. Erzincan ile bütünleşmiş böyle kıymetli bir kişinin adının, yine sadece burada yetişen bitkide yaşatılmasını istedik. Bunun üzerine, ismi valimize ve çiçeğin şekline yakışsın diye Türkçe 'şah tülübaş' olarak adlandırdığımız bitkiye, bilimsel olarak 'psephellus recepii' ismini verdik. Tülübaş ismi, bitkinin çiçeğinin şeklinin tüle benzemesinden kaynaklanıyor."

Yazıcıoğlu'na duyduğu saygı ve vefayı bu şekilde göstermek istediğini anlatan Kandemir, "Recep Yazıcıoğlu, burada en ücra köşelere bile bazen tek bazen de ekiplerle gitmiştir. Hatta dağcılarla araziye çıktığımızda diyorlar ki 'Valimizle buraya gelmiş, bu dereden geçmiştik.' Erzincan'ın doğasını bu kadar gezen biri, bu çiçeğin yanından da geçmiş olabilir. Bitkiye, doğayı bu kadar seven birinin isminin verilmesi gayet yerinde oldu diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Yunus Hocaoğlu - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Beren Saat Düm Tek Tek Defne Samyeli
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun ismi 9 yıl görev yaptığı Erzincan'da yetişen çiçekte yaşatılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 11:23:02. #1.17#