Efsane Turnuva TSYD Kupası'nın Tekrar Düzenlenmesi İçin Görüşmeler Başladı

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin katıldığı, sezon başı oynanan TSYD Kupası, Türk futbolunun en prestijli kupalarından biriydi. Lig başlamadan hemen önce oynanan kupa büyük ilgi görürdü.

FENERBAHÇE ÇEKİLİNCE TURNUVA İPTAL OLDU

1999'da son kez düzenlenen TSYD Kupası, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yoğun maç takvimini ileri sürerek çekilmesinin ardından, diğer kulüplerin de bu karara dahil olması üzerine yapılamamıştı.

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, bugün sosyal medyadan bir mesaj paylaşarak spor dünyasını hareketlendirdi:

"TEMASA BAŞLIYORUZ"

"TSYD'de demokratik sistem dedik, kurduk…Anadolu'da devrim dedik, gerçekleştirdik..Tesisleşme dedik, şu anda her yeri yıktık yeniden yapıyoruz. Yönetim olarak yapmadığımız kalmadı, TSYD'yi yeniden ayağa kaldırdık. Ama bitmedi. 3 yıllık yeni dönemde hedefimiz TSYD Kupasını yeniden düzenlemek. Eski günlerdeki gibi F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş'ın katılacağı bu turnuvayı düzenleyebilirsek ne mutlu bize..Olur olmaz bilemem. İstemek, yarı yarıya başarmak demektir. Bakanlıkla, Federasyonla, Kulüplerle temasa başlıyoruz. HAYDİ!… HEDEF 2020 TSYD KUPASI"

"DAHA ORTADA BİR ŞEY YOK, SADECE START VERDİK"

Bu mesaj çok sayıda yanıt aldı. Bu hareketlilik üzerine Oğuz Tongsir, büyük harflerle bir mesaj daha yayınlayarak "Yanlış anlaşılmasın, daha ortada bir şey yok. Sadece start verdik" açıklamasında bulundu.

(Futbol Medya)