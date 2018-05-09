Efsane Teknik Direktör Alex Ferguson, Uyandıktan Sonra Oğlunun Maçını Sordu

Manchester United ve İngiliz futbolunun unutulmaz teknik direktörü Alex Ferguson geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Ferguson geçirdiği beyin ameliyatı sonrası bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyor. 76 yaşındaki futbol adamının ailesiyle ilk görüşmesinde sorduğu sorduğu İngiliz basınına yansıdı.

OĞLUNUN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMIN MAÇINI SORDU

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, ailesiyle ilk görüşmesini yapan Alex Ferguson, oğlu Darren Ferguson'un çalıştırdığı Doncaster'ın Wigan ile oynadığı maçın sonucunu sorduğu belirtildi. İngiliz basınında bu durum, "Ferguson bildiğimiz gibi, yine futbolla yaşıyor" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

BİR AY İÇİNDE DURUMU NETLEŞECEK

İngiliz Mirror'daki habere göre Sir Alex Ferguson'un sağlık durumu ve ameliyata nasıl tepki vereceği önümüzdeki bir ay içinde belli olacak. Dr. Peter Hamlyn'ın Mirror'a yaptığı açıklamaya göre Sir Alex Ferguson'un durumu bir ay içinde netleşecek.