Efsane Tarih Yazıyor

İngiltere Premier Lig'de fırtına gibi esen Manchester City'de Pep Guardiola adeta tarih yazıyor. Tecrübeli teknik adam, unutulmaz bir başarı yakaladı.

Hem kendi adına hem de takım adına tarihi bir başarı gösteren Guardiola, rakamları alt üst etti. Nisan 2017'den beri ligde yenilgi yüzü görmeyen City, 27 maçın 24'ünü kazanıp, 3 beraberlik aldı.

Bu sezon özelinde ise 19 maçta 18 galibiyet alan Guardiola ve takımı, 17 maçlık serisiyle lig tarihinin en iyi takımı oldu. Bu sezon 19 maçta 18 galibiyet ve 1 beraberlik göre Manchester City, 60 gol attı. Buna karşılık savunmada da çok başarılı olan İngiliz ekibi, sadece 12 gol yedi.

Maç başına 3.15 gibi gol ortalaması tutturan ve en yakın rakibine 14 puan fark attı.

'Kusursuz takım yok'

Öte yandan, Pep Guardiola, bu başarıların abartılmaması gerektiğini belirtip, halen kusurlu yerleri olduğunu vurguladı. Guardiola, "10 kişiyle defans yapan takımlara karşı daha yaratıcı olmalıyız. Hedefimiz buna bir çözüm bulmak, kusursuz olmak değil. Kusursuz bir takım ve kusursuz bir teknik adam yoktur" diye konuştu. Manchester City, Avrupa liglerinde Guardiola'nın eski takımı Barcelona ile beraber yenilgisiz tek takım olma hüviyeti taşıyor.

Dev kapışma





Manchester City ile tarih yazan Guardiola'nın tek rakibi eski kulübü Barcelona oldu. Şu anda Avrupa'nın elit liglerinde yenilgisiz iki takım olan Manchester City ve Barcelona, rakipsiz ilerliyor.

City, 18 galibiyet 1 beraberlikle yoluna devam ederken, Barcelona da 14 galibiyet ve 3 beraberlikle ilerledi.

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