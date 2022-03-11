Efsane Şarkıyla Çifte Mutluluk

İSTANBUL (Snob Magazin) -

Hareketli ve slow versiyon olmak üzere iki farklı tarzda yorumladığı "Korkuyorum" u Mehmet Hakyemez ve Gürol Beşer yönetmenliğinde kliplendiren Züleyha, klip mekanı olarakta kapılarını ilk kez bir klip çekimi için açan İstanbul Eğlence hayatının lokomotifi olan Cahide Palazzo'yu tercih etti.

9 Mart'ta şarkının hareketli versiyonunu tüm dijital platformlarda yayına açacak olan başarılı sanatçı, slow versiyonunu ise 23 Mart tarihinde müzikseverlerle buluşturacak...

Snob Magazin / Magazin