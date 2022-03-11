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Efsane Şarkıyla Çifte Mutluluk

Snob Magazin - Magazin
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Efsane Şarkıyla Çifte Mutluluk

Etnik müziğin ve Anadolu türkülerinin sevilen sesi Züleyha, 90'lı yıllara damgasını vuran Harun Kolçak'ın 'Korkuyorum' şarkısını kendine özgü tarzıyla yeniden yorumladı.

İSTANBUL (Snob Magazin) -

Hareketli ve slow versiyon olmak üzere iki farklı tarzda yorumladığı "Korkuyorum" u Mehmet Hakyemez ve Gürol Beşer yönetmenliğinde kliplendiren Züleyha, klip mekanı olarakta kapılarını ilk kez bir klip çekimi için açan İstanbul Eğlence hayatının lokomotifi olan Cahide Palazzo'yu tercih etti.

9 Mart'ta şarkının hareketli versiyonunu tüm dijital platformlarda yayına açacak olan başarılı sanatçı, slow versiyonunu ise 23 Mart tarihinde müzikseverlerle buluşturacak...

Efsane Şarkıyla Çifte Mutluluk

Snob Magazin / Magazin

İstanbul, Magazin, Haberler

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