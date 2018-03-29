Efsane Sanayici Cemil Alevli, Gaziantep'te Anılacak

Gaziantep sanayisinin efsane isimlerinden birisi olan Sanayici Cemil Alevli, ölümünün 46. yıl dönümünde kurucusu olduğu Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenecek törenlerle anılacak.

Gaziantep sanayisinin kuruluşundan bugünlere gelişinde gerçekleştirdiği ilklerle önemli bir yer tutan Sanayici Cemil Alevli, ölümünün 46. yıl dönümü nedeniyle GKV Özel Okullarında gerçekleştirilecek törenlerde anılacak. 30 Mart Cuma günü Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenecek olan anma töreninin ardından Gaziantep Asri Mezarlıkta bulunan mezarı başında da program gerçekleştirilecek.

Cemil Alevli Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşundan yeni baştan kuruluşuna ve 1972 yılına kadar gelişmesine önemli katkılar sağlayan Cemil Alevli sanayicilik alanında birçok yönüyle toplumsal kalkınma hamlesinde önemli görevler almıştı. GKV Özel Okulları, Mehlika Alevli ve Cemil Alevli İlköğretim Okullarının kuruluşunu da gerçekleştiren Cemil Alevli 1944 yıllarında Gaziantep'e ilk hava alanının açılması ve geliştirilmesi, DDY'nın Gaziantep'ten geçmesi, ilk devlet yatırımı olan Tekel'in açılmasında büyük emekler sarf etmişti. Sanayi alanında birçok ilke imza atarken Gaziantep'in sosyal, kültürel, sanatsal ve sosyal yaşamına sağladığı katkılar yanında 1963 yılında kurduğu Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları ile vefatına kadar yaşamının son döneminde eğitime büyük destek vermişti. - GAZİANTEP