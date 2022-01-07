"Efsane renk Edirne kırmızısı" renginde boyalı tarihi konak yeni nesil ofis olarak tasarlandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Osmanlı döneminde casusluk olaylarına konu olduğu için "efsane renk" olarak bilinen Edirne kırmızısına rengi boyanmış olan asırlık tarihi konak sahipleri tarafından yeni nesil ofis olarak tasarlandı.

Büyük Edirne yangının ardından 1903 yılında inşa edilen ve kentin önemli sivili mimarlık örneklerinden olan 300 metrekare büyüklüğündeki iki katlı tarihi konak, restore edildikten sonra tamamı 3 yıl önce Edirne kırmızısına boyanmıştı.

Rengiyle ilgi çeken konak, Edirneli turizmci Gökhan Balta ve eşi Çiğdem Balta tarafından yeni nesil ofis olarak düzenlendikten sonra hizmete açıldı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da kente ve iş dünyasına yeni bir hizmet anlayışı getiren Balta ailesini tebrik etti.

Açılış programına Edirne Valisi Ekrem Canalp ve davetliler katıldı.

Tarihi konak, Edirneli ve şehir dışından gelecek iş insanlarına ofis kiralama, toplantı hizmetleri ve sanal ofis hizmetlerini sunacak.

-"Ofis maliyetlerini düşürecek"

Gökhan Balta, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş insanları ve girişimciler için ofis maliyetlerini düşürecek bir sistemi hayata geçirdiklerini söyledi.

Edirne'de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Balta, "Büyük şehirlerde son dönemde iş dünyasının sürekli kullanmaya başladığı ofis kiralama hizmetlerini Edirne'ye taşıdık. Burada ofis kiralamaları, sekreterlik hizmetleri, toplantı hizmetleri verilecek. Sanal ofis kurmak isteyenler adreslerini burada gösterebilecekler. Ofis maliyetlerini çok düşüren bir sistem bu."

Çiğdem Balta da Edirne kırmızısına boyalı, tarihi dokunun yaşandığı konakta kentte daha önce deneyimlenmemiş bir hizmetin verileceğini ifade etti.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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