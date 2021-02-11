"Efsane renk" doğduğu kentte halı ve kilimlere yansıdı

Edirneli turizmci çift, Osmanlı döneminde tonunun yakalanması casusluk olaylarına konu olan ve "efsane renk" olarak bilinen Edirne kırmızısı (Rouge d'Adrinople) renginden üretilen ipliklerle halı ve kilim dokunmasını sağladı.

Edirneli turizmci çift, Osmanlı döneminde tonunun yakalanması casusluk olaylarına konu olan ve "efsane renk" olarak bilinen Edirne kırmızısı (Rouge d'Adrinople) renginden üretilen ipliklerle halı ve kilim dokunmasını sağladı.

İş insanları Gökhan ve Çiğdem Balta, kentte yapılan çalışmalarla tekrar gün yüzüne çıkarılan ve kullanılmaya başlanan özel kırmızı rengin turistik değere dönüşmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce sahibi oldukları tarihi konağı Edirne kırmızısına boyatan çift, bu kez de antika dükkanlarına dokuma tezgahı koyarak kırmızı rengin kullanıldığı halı ve kilimler dokunmasını sağladı.

Gökhan Balta, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne kırmızısını asırlar sonra doğduğu kentte halı ve kilimlere işlenmeye başlandığını söyledi.

Rengin casusluk faaliyetlerine konu olduğunu anlatan Balta, "Son yıllarda bu kültürel değeri ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Geçen yıllarda Kaleiçi'ndeki bir konağımızı Edirne kırmızısına boyatmıştık. Şehrin turizmine katma değer yaratacak bir ürün çıkartmak adına bir başlangıç yaptık." dedi.

"Kentimize değer katacağız"

Zaman zaman dokuma tezgahının başına geçen Çiğdem Balta da Edirne'nin büyük tarihi ve kültürel değere sahip olduğunu ifade etti.

Gelecekte kadınları işin içine katarak istihdama yönelik girişimleri olacağını dile getiren Balta, "Çok heyecanlıyız. Bu konuyla ilgili çok araştırma yaptık ve özellikle kumaşlara, desenlere bu rengi işleyerek kentimize değer katacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar