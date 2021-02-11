"Efsane renk" doğduğu kentte halı ve kilimlere yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Efsane renk" doğduğu kentte halı ve kilimlere yansıdı

11.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:37

Edirneli turizmci çift, Osmanlı döneminde tonunun yakalanması casusluk olaylarına konu olan ve "efsane renk" olarak bilinen Edirne kırmızısı (Rouge d'Adrinople) renginden üretilen ipliklerle halı ve kilim dokunmasını sağladı.

Edirneli turizmci çift, Osmanlı döneminde tonunun yakalanması casusluk olaylarına konu olan ve "efsane renk" olarak bilinen Edirne kırmızısı (Rouge d'Adrinople) renginden üretilen ipliklerle halı ve kilim dokunmasını sağladı.

İş insanları Gökhan ve Çiğdem Balta, kentte yapılan çalışmalarla tekrar gün yüzüne çıkarılan ve kullanılmaya başlanan özel kırmızı rengin turistik değere dönüşmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce sahibi oldukları tarihi konağı Edirne kırmızısına boyatan çift, bu kez de antika dükkanlarına dokuma tezgahı koyarak kırmızı rengin kullanıldığı halı ve kilimler dokunmasını sağladı.

Gökhan Balta, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne kırmızısını asırlar sonra doğduğu kentte halı ve kilimlere işlenmeye başlandığını söyledi.

Rengin casusluk faaliyetlerine konu olduğunu anlatan Balta, "Son yıllarda bu kültürel değeri ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Geçen yıllarda Kaleiçi'ndeki bir konağımızı Edirne kırmızısına boyatmıştık. Şehrin turizmine katma değer yaratacak bir ürün çıkartmak adına bir başlangıç yaptık." dedi.

"Kentimize değer katacağız"

Zaman zaman dokuma tezgahının başına geçen Çiğdem Balta da Edirne'nin büyük tarihi ve kültürel değere sahip olduğunu ifade etti.

Gelecekte kadınları işin içine katarak istihdama yönelik girişimleri olacağını dile getiren Balta, "Çok heyecanlıyız. Bu konuyla ilgili çok araştırma yaptık ve özellikle kumaşlara, desenlere bu rengi işleyerek kentimize değer katacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Hüner Coşkuner Bülent Serttaş
Spor Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Milli İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Efsane renk" doğduğu kentte halı ve kilimlere yansıdı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 15:38:14. #1.14#
title