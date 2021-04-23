Efsane muhtar vefat etti
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Efsane muhtar vefat etti

Efsane muhtar vefat etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ömrünün yarısını muhtarlık yaparak geçiren Çarşı Mahalle Muhtarı Bedri Yaz (85) hayatını kaybetti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ömrünün yarısını muhtarlık yaparak geçiren Çarşı Mahalle Muhtarı Bedri Yaz (85) hayatını kaybetti.

İlçenin 43 yıllık en eski muhtarı olmakla birlikte okuduğu şiirleri ve esprili kişiliği ile Bozüyük'ün renkli simalarından olan Bedri Yaz, yakalandığı koronavirüs hastalığına yenik düştü. Bir süredir Eskişehir de bir hastanede tedavi gören efsane muhtar Bedri Yaz, bugün hayata gözlerini yumdu. Muhtar Bedri Yaz'ın vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, aileye sosyal medya aracılığıyla çok sayıda taziye mesajı iletildi. - BİLECİK

Efsane muhtar vefat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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