Efsane Mirkovic'i duygulandıran hediye
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Efsane Mirkovic'i duygulandıran hediye

Efsane Mirkovic'i duygulandıran hediye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaelispor'un efsane futbolcuları arasında yer alan Misko Mirkovic, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in kendisine gönderdiği plaket ve 'Dünden Bugüne Şampiyon Kocaelispor Dergisi'ni görünce duygu doldu anlar yaşadı.

Kocaelispor'un efsane futbolcuları arasında yer alan Misko Mirkovic, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in kendisine gönderdiği plaket ve 'Dünden Bugüne Şampiyon Kocaelispor Dergisi'ni görünce duygu doldu anlar yaşadı.

İzmit Belediyesi kente şampiyonluk coşkusu yaşatan Kocaelispor'un efsane futbolcu, teknik direktör ve başkanlarını mutlu etmeye devam ediyor. Kocaelispor tarihinde şampiyonluk yaşayan yüzlerce isme, özel şampiyonluk plaketi ve Dünden Bugüne Şampiyon Kocaelispor Dergisi'ni hediye eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şampiyonluk yaşatan isimleri onurlandırarak kente yaşattıkları güzel duygular için teşekkür ediyor.

İzmit Belediyesi, 1992 ile 2004 yılları arasında 250'den fazla maçta Kocaelispor forması giyen, 1997 yılında kazanılan Türkiye Kupası'nda kadroda yer alan Misko Mirkovic'i de unutmadı. Kocaeli'de bulunduğu sürede çok güzel anılar biriktirerek kentin sevgilisi haline gelen Mirkovic'e, yaz tatili için ailesiyle birlikte geldiği Hereke'de plaket ve dergi hediyeleri teslim edildi. Beklemediği anda hediyeleri karşısında bulan ve duygulu anlar yaşayan Mirkovic, kendisine yıllar sonra böyle vefalı bir davranışta bulunan başkan Hürriyet'e teşekkür etti.

Türkiye'de Kocaelispor'un dışında Fenerbahçe ve Elazığspor'un da formasını giyen Misko Mirkovic, "Hayatımda ilk defa böyle bir hediye alıyorum. Bu hediyenin manevi değeri çok büyük. Şampiyon Kocaelispor Dergisi'ni de çok beğendim. Her ayrıntı düşünülerek hazırlanmış. Bizleri düşünerek böyle hediyeler hazırlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Hanım'a ve hediyeleri bizlere ulaştıran kardeşlerimize teşekkür ediyorum" ifadeleriyle duygularını dile getirdi. - KOCAELİ

Efsane Mirkovic'i duygulandıran hediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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