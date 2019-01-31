Efsane Lahmacunun Adresi: Buketist Beşiktaş

Türkiye genelinde 6 şubesi ve 25 yıllık deneyimi ile hizmet veren Buketist Lahmacunun sırlarını firmanın işletme sahibi Hakan Al tek tek İşte İşimiz programı için anlattı.

"6 ŞUBE İLE HİZMET VERİYORUZ"

İstanbul, Beşiktaş'ta bulunan Buketist Lahmacun ve Kebap Salonu işletme sahibi Hakan Al, "Diyarbakırlıyım ve kamu yönetiminden mezun olduktan sonra iş hayatına atıldım işletmeci olarak hayatımıza devam ediyoruz. firmamız 1994 yılında hizmet vermeye başladı. 3 tane İstanbul 3 tane de Diyarbakır'da hizmet veriyor. ifadelerini kullandı.

EFSANE TADIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

İsminizi nereden aldığınız sorusuna firma sahibi Al, "İsmimiz ilk kurulduğu yıldan geliyor. Diyarbakır'da isimini alıyor ve oradan yayılarak günümüze ulaşıyor. Bizim ürünümüzün özelliği ise soğansız ve baharatsız olmasından geliyor. Hamurunda maya olmadığı için daha gevrek ve çıtır oluyor ve bu yüzden tercih ediliyor." cevabını verdi.

"HAM MADDELERİMİZ ÖZEL OLARAK GELİYOR"

Normalde lahmacunda soğan, salça ve baharat kullanıldığını ifade eden Al, "Biz bunları tercih etmiyoruz ve kendi ustalığımızı lahmacuna yansıtıyoruz bu yüzden de çok tercih ediliyoruz. Biz burada sadece lahmacun satmıyoruz. Diyarbakır usulü ciğer şiş, ızgara çeşitleri ve pide çeşitleri ile müşterilerimizin damak tadına erişmeye çalışıyoruz. Ürünlerimiz sektöründe üstünde bir tada sahip bunun nedeni ise etlerimiz. Balıkesir yöresinden anlaştığımız firmalardan özel olarak geliyor." diye konuştu.

"PİDE ÇEŞİTLERİMİZ DE ÇOK BEĞENİLİYOR"

Et yemeyen müşteriler içinde hizmet verdiklerini söyleten Hakan Al, "Etsiz pide çeşitlerimiz var. Sebzeli ve kaşarlı pidelerimizin tadına bakmalarını tavsiye ediyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimiz için önemli olan bizim değişmeyen tadımız ve yılların getirdiği tecrübe olarak görüyoruz." dedi.