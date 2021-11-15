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Efsane kaptandan Eskişehir Kanlıkavak Futbol Altyapı'ya ziyaret

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Efsane kaptandan Eskişehir Kanlıkavak Futbol Altyapı'ya ziyaret

Eskişehir Kanlıkavak Futbol Altyapı Derneği'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Kanlıkavak Futbol Altyapı Derneği'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Koordinatör Selahattin Örçüm önderliğinde Ahmet Süer Öztürk, Muhsin Çakallı, Orhan Kamacı, Berkant Ongan, kaleci antrenörleri Osman Zafer ve Enes Mert Coşkun, geleceğin yıldız adayları çalışmalarını sürdürüyor. Son çalışmalada Eskişehir Kanlıkavak Futbol Altyapı Derneği kurucusu ve tesisleri imece usulü kurulmasını sağlayan Eskişehirspor'un efsane futbolcusu İsmail Arca, geleceğin futbolcuları ve antrenörleri ile bir araya geldi. Tüm çalışanlara ve minik futbolculara başarılar dileyen Arca, "Sizden isteğim daha çok çalışın, miniklere hizmette kusur etmeyin. Elinizden geleni yapın. Biz zamanında yaptık sizler de başarırsınız. Zaten yıllardır başarılı bir şekilde bizim eserimizin üzerine koyarak devam ediyorsunuz. Buradan önce Eskişehirspor sonra Türk futboluna başarılı isimler çıkardınız. Sizi tebrik ediyorum. Bizler bu tesisi yaparken bugünleri görerek yaptık" dedi. - ESKİŞEHİR

Efsane kaptandan Eskişehir Kanlıkavak Futbol Altyapı'ya ziyaret

Efsane kaptandan Eskişehir Kanlıkavak Futbol Altyapı'ya ziyaret

Efsane kaptandan Eskişehir Kanlıkavak Futbol Altyapı'ya ziyaret

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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