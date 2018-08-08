Efsane Kaptan Kabri Başında Anıldı
Beşiktaş'ın efsane kaptanlarından Nazmi Bilge, vefatının 5. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Beşiktaş'ın efsane kaptanlarından Nazmi Bilge, vefatının 5. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Beşiktaş'ta 1954- 1961 yılları arasında forma giyen ve efsane kaptanlarından olan eski futbolcu Nazmi Bilge, 5. ölüm yıl dönümünde siyah-beyazlı camia tarafından unutulmadı. Bilge, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Anma törenine Beşiktaş Divan Kurulu Üyeleri, Bilge'nin ailesi ve sevenleri katıldı.
(İHA)