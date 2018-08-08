Efsane Kaptan Kabri Başında Anıldı

Beşiktaş'ın efsane kaptanlarından Nazmi Bilge, vefatının 5. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Beşiktaş'ta 1954- 1961 yılları arasında forma giyen ve efsane kaptanlarından olan eski futbolcu Nazmi Bilge, 5. ölüm yıl dönümünde siyah-beyazlı camia tarafından unutulmadı. Bilge, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Anma törenine Beşiktaş Divan Kurulu Üyeleri, Bilge'nin ailesi ve sevenleri katıldı.

(İHA)