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Efsane kaleciye veda

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Efsane kaleciye veda

Mustafakemalpaşaspor'un eski kalecilerinden Bener Aydınlık, 49 yaşında vefat etti.

DÜZCE (İHA) - Mustafakemalpaşaspor'un eski kalecilerinden Bener Aydınlık, 49 yaşında vefat etti.

1995-1997 sezonlarında kırmızı-lacivertli takımın kalesini koruyan ve yakın bir zamanda beyin ameliyatı geçiren Aydınlık, amansız hastalığa yenik düştü. Düzce depreminde göçükten sağ çıkan efsane kalecinin ölümü, futbol camiasında üzüntüyle karşılandı.

Depremde beton yığınıyla dolu göçük altından sağ çıkabilmeyi başaran fakat ardından futbolu bırakmak zorunda kalan Bener Aydınlık için 2015 yılında Mustafakemalpaşa'da eski takım arkadaşlarının da katılımıyla jübile yapıldı. Eski Türkiye gol kralı Okan Yılmaz'ın da katıldığı maçta efsane kaleciye moral desteği verildi.

1971 Eskişehir doğumlu olan, yıllardır Alanya'da yaşayan efsane kaleci, Mustafakemalpaşa Spor'un yanı sıra Antalya, Kocaeli, Sakarya, Burdur, Bağcılar ve Avsallar kulüplerinin formasını giydi. Düzcespor'da oynarken depremde sakatlanan ve daha sonra futbol hayatını sonlandıran Aydınlık'ın cenazesi İzmir'de defnedildi. - BURSA

Efsane kaleciye veda

Efsane kaleciye veda

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