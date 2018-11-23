Efsane İndirim'e Özel Ödeme Fırsatları

Hepsiburada, Yapı Kredi iş birliğiyle sunduğu "Yapı Kredi Worldpuan" kampanyası ve "Alışveriş Kredisi" ürünü ile müşterilerine bütçelerine uygun alternatifler sunuyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, 30'dan fazla kategori ve 17 milyon ürün çeşidiyle ayda 85 milyon ziyarete ev sahipliği yapan Hepsiburada, Efsane İndirim ile geçen yıl gerçekleştirdiği ticaret hacmini, bu sene 15 bin iş ortağıyla birlikte artırarak ekonomiyi canlandırmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda, Yapı Kredi iş birliğiyle sunduğu "Yapı Kredi Worldpuan" kampanyası ve Türkiye'de e-ticaret sektöründe bir ilk olan "Alışveriş Kredisi" ürünü ile müşterilerine bütçelerine uygun alternatifler sunarak aile ekonomilerine destek oluyor.



Efsane İndirim günü 20 milyondan fazla ziyarete ev sahipliği yapacak platformda müşteriler, giyimden kozmetiğe, beyaz eşyadan oto lastiğine, bilgisayardan cep telefonuna, kitaptan ev tekstiline kadar tüm ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla temin edebilecekler.



Efsane İndirim günü Hepsiburada müşterilerinin Yapı Kredi Worldcard ile yapacakları 500 TL ve üzeri alışverişlerde 25 TL, bin TL ve üzeri alışverişlere 50 TL worldpuan hediye edilecek.



Alışveriş Kredisi ile müşteriler, Hepsiburada üzerinden seçtikleri ürünlerden oluşturdukları 750 - 15 bin TL aralığındaki sepetleri için sigorta ücreti ödemeden anında masrafsız kredili alışveriş yapabilecekler. Efsane İndirim'de alışveriş kredisi kullanan müşteriler kampanyaya özel uygun faiz oranından yararlanırken, kredilerinin ilk taksitini 2019 yılında ödeyebilecekler.



Türkiye'de ilk defa uygulanan sistem, 7/24 hem web hem de mobilden birkaç dakika içinde kolayca kredili alışveriş imkanı sağlıyor. Hepsiburada üzerinden Efsane İndirim'de diledikleri kategoriden ürünleri sepetlerine atacak müşteriler, satın alma işlemi öncesinde kredi ve faiz oranlarını görerek alışverişlerini kolayca tamamlayabilecekler.



Hepsiburada'daki 17 milyon ürün çeşidinden bir veya birden fazlası sepete atılabilir, sepet tutarının toplamı kadar alışveriş kredisi kullanılabilir Alışveriş Kredisi çözümü kapsamında Yapı Kredi'nin sunduğu uygun kredi ve faiz oranlarından faydalanılabilir.