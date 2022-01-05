Efsane güreşçi Hamit Kaplan mezarı başında anıldı

HAMAMÖZÜ, AMASYA (DHA) - Dünya ve Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Hamit Kaplan, Amasya'nın Hamamözü ilçesindeki mezarı başında anıldı. Ölümünün 46'ncı yılı vesilesiyle düzenlenen anma törenine Amasya Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayraktar, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve çok sayıda ilçe belediye başkanı katıldı.

Hamamözü İlçe Kaymakamı Okan Dağlı, Hamit Kaplan'ın mezarına çiçek bıraktı ardından Hamit Kaplan adına Kur'an-ı Kerim tilaveti okutuldu.

Merhum Hamit Kaplan genç yaşına rağmen 175 kez milli mayoyu giymiş, defalarca dünya ve Olimpiyat şampiyonu olmuş. Şanlı albayrağımızı göklere çektirmiş, İstiklal Marşımızı söyletmiş. Ülkemizin gururu olmuştur. Kendisi Türk güreşinde bir ekol olmuştur. Bundan böyle bizlere düşen görevin atalarımızın geçmişteki başarıların gururunu yaşarken, bizlerden sonra gelecek olan nesillere gurur duyacakları eserler bırakmak olduğunu düşünüyorum. Hayatının en verimli dönemimde 5 Ocak 1976 tarihinde kaybettiğimiz büyük şampiyon Hamit Kaplan'ı, hocası Adil Candemir ve vefat eden tüm sporcuları rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.