Efsane Geri mi Dönüyor: Apple, AirPower İçin Yeni Bir Patent Aldı

Geçtiğimiz Mart art ayında Apple, birden fazla Apple cihazını kablosuz şarj etme imkânı sunacak AirPower'ı iptal ettiğini duyurmuştu. Aylarca bekleyen kullanıcıları üzen bu gelişmenin ardından şimdi de Apple, World Intellectual Property Organization'dan (WIPO) yeni bir AirPower patenti aldı.

30 Haziran 2019'da başvurusu yapılan patent, Mart ayında resmen rafa kaldırılan projenin tekrar mı hayata geçirileceği sorularını akıllara getirmiş oldu. Apple'ın kalite standartlarını karşılayamadığı gerekçesiyle iptal edilen AirPower, aşırı ısınma gibi risk oluşturabilecek sorunlara sahipti.

Şimdi ise tekrardan yapılan bu patent başvurusu, AirPower bekleyen kullanıcıları umutlandırdı. Apple tarafından projenin devam ettirildiği yönünde herhangi bir açıklama gelmedi ancak görünüşe göre teknoloji devi, AirPower projesini tekrardan gündeme almış gibi görünüyor. Şu an detaylı bir bilgi bulunmasa da önümüzdeki günlerde AirPower ile ilgili yeni bilgilere kavuşabiliriz.