Efsane futbolcunun Avusturaya'daki oğlu için Türkiye harekete geçti

Efsane futbolcunun Avusturaya'daki oğlu için Türkiye harekete geçti Efsane Futbolcunun oğlu ve 250 kişi Türkiye'nin gönderdiği uçak ile memleketlerine dönecek 7 Mayıs'ta oğluna kavuşacak efsane futbolcu Bahtiyar Yorulmaz: "Türkiye'ye de bu yakışırdı Bursa'dan eğitim için gittiği...

Efsane futbolcunun Avusturaya'daki oğlu için Türkiye harekete geçti

Efsane Futbolcunun oğlu ve 250 kişi Türkiye'nin gönderdiği uçak ile memleketlerine dönecek

7 Mayıs'ta oğluna kavuşacak efsane futbolcu Bahtiyar Yorulmaz: "Türkiye'ye de bu yakışırdı

BURSA - Bursa'dan eğitim için gittiği Avustralya'da mahsur kalan Fenerbahçe ve Bursasporlu efsane futbolcu Bahtiyar Yorulmaz'ın 23 yaşındaki oğlu Umut Yorulmaz Türkiye'ye dönmek için yetkililerden yardım istemesi üzerine harekete geçen Dışişleri Bakanlığı 7 Mayıs'da kurtarma uçağıyla Umut'u Türkiye'ye getirecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının ardından eğitim için gittiği Avsutralya'da mahsur kalan Umut Yorulmaz, "Bayramı Bursa'da ailemle geçirmek istiyorum" diyerek Türk yetkililere seslendi. Sosyal medyada da yardım kampanyası başlatan genç için harekete geçen Dışişleri Bakanlığı 7 Mayıs'da kurtarma uçağıyla Türkiye'ye getirilip ailesine teslim edilecek.

Yaşadığı bölgede salgın nedeniyle iş yerlerinin kapandığını ve bir arkadaşının yanında kaldığını fakat virüsten korunmadığını belirten Yorulmaz İhlas Haber Ajansına açıklamalarda bulundu. Yorulmaz, " Sınırlı sayıda olan sivil uçuşların iptal olmasıyla birlikte kendi imkanlarımızla ülkemize dönme şansımız kalmadı. Örnek bir davranışa imza atarak mahsur kalan 25 bin vatandaşımıza yardım eli uzatan ülkemizin bize de yardım etmesini bekliyoruz. Bayram öncesi sevdiklerimizle birlikte olmak istiyoruz. Bir çok işletmenin burada salgından dolayı kapatmasının ardından burada işsiz kaldım. Evimi boşaltmak zorunda kaldım, bu nedenle virüse hazırlıksız yakalanmış oldum. Türkiye baş konsolosluğunu dilekçemi yazarak başvuruda bulundum. Onlara teşekkür ediyorum ilgilerini eksik etmediler. Taleplerimizi Dış İşleri Bakanlığı'na ileteceklerini söylediler. Evimi boşalttıktan sonra başka bir eve taşınmak zorunda kaldım. Virüse karşı korunmasız olduğunu düşündüğüm burada altı kişiyle aynı odada kaldım. Bu esnada aldığım iki bilet daha iptal oldu. Sonrasında tüm uçuşlar durduruldu. Bu süreçte maddi manevi olarak oldukça kötü şekilde yıprandım. Daha güvende olduğumu düşündüğüm bir arkadaşımın yanına taşındım. Rahat koşullar altında yaşamaya başladım" dedi.

Üniversiteyi bitirdikten sonra dil eğitimi almak ve çalışmak için oğlunun Avustralya'ya gittiğini belirten Fenerbahçe ve Bursaspor'un eski futbolcu Bahtiyar Yorulmaz ise, "Oğlum, Türkiye'ye dönmeye karar verdi. Biletini aldı, dönecekken havalimanında lanet hastalıktan dolayı uçuşlar iptal edildi. Çocuğumuzun da morali bozuldu ve biz internet ortamından devamlı görüşüyorduk. Elçilikle devamlı irtibat halindeydik. Döneceği için evini de boşaltmış bir otele yerleşmişti. Elçilik ile irtibat halindeyken, sosyal medyadan da video yayınladılar. Dışişleri Bakanlığı, elçilik ile irtibata geçiyor ve sahip çıkıyor. Konsoloslukta çalışan hademesinden, memuruna kadar hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler, istersen kalacak yeriniz yoksa burada kalın demişler. Elçilik saati belirleyecek ve Sivas'a gelecekler 14 gün karantinaya alınacaklar. Oradaki vatandaşlarımıza da bir vesile olduk, mutluluk duyuyorum. Adım gibi bahtiyarlık duyuyorum. Dünyanın en mutlu insanıyım şu an" diye konuştu.

" Türkiye'yede bu yakışır"

Avustralya'da bulunan oğlu ve diğer 250 Türk vatandaşının 7 Mayıs'da kurtarma uçağıyla Türkiye'ye döneceğini ve Türkiye'nin yurt dışındaki bütün vatandaşlarına tek tek ulaştığını söyleyen yorulmaz, " Türkiye'yede bu yakışırdı. Yurt dışındaki bütün vatandaşlarımıza yurda geri dönmeleri için yardım ediyor" dedi.

Açıklamalar üzerine harekete geçen Dışişleri Bakanlığı ekiplerinin Umut'u 7 Mayıs'da kurtarma uçağıyla Türkiye'ye ailesinin yanına getirmek için planlama yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İHA